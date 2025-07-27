Мэр Самары Иван Носков поздравил участников Кубка главы по парусному спорту

Сегодня мэр Самары Иван Носков поздравил участников и победителей Кубка главы города по парусному спорту. Градоначальник отметил, что этот вид спорта близок ему лично: он с особым удовольствием наблюдает за соревнованиями, общается с начинающими и профессиональными спортсменами, поддерживая развитие парусного движения в регионе.
Особенным событием стала встреча с Михаилом Васильевичем Кольцовым — легендарной личностью в мире самарского парусного спорта.
Тренер высшей категории, многократный победитель соревнований, участник Олимпийских игр в качестве мерителя, Михаил Васильевич посвятил всю жизнь любимому делу. Сегодня его ученики сами становятся спортсменами и тренерами, продолжая традиции, заложенные их наставником.
Во время беседы Иван Носков и Михаил Кольцов обсудили историю и перспективы развития парусного спорта в Самаре.
По словам мэра, у города есть всё необходимое для возрождения и масштабного развития этого направления: просторная акватория, удобная набережная для зрителей, накопленный опыт и главное — молодежь, готовая тренироваться и добиваться высоких результатов.
В завершение встречи Иван Носков еще раз поздравил победителей Кубка с заслуженными наградами, а всех участников — с достойными выступлениями, пожелав им новых побед и достижений.
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