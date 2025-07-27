Какой будет погода в Казахстане 28 июля

На севере ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. На юге-западе сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря. На севере в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
В Абайской области ночью на севере, юге, в центре ожидается гроза, днем на востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, юге, в центре области, днем на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области на западе, севере, юге ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 м/с, днем временами 23−28 м/с. г.
В Актюбинской области на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке, юге порывы 15−20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области на юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.
В Жетысуской области на востоке, юге, в центре, в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на востоке, в горных районах области 15−20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 11 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 25 тепла.
В Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке 15−20, на востоке, в центре области порывы 23 м/с. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области на западе, севере ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15−20, временами 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидаются гроза, днем на юге, востоке град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ночью на юге, востоке ожидается сильный дождь. Ночью ожидается гроза, днем на востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области на юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Улытауской области на востоке днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 27−29 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 34−36 тепла.