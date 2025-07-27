Какой будет погода в Казахстане 28 июля

В Абайской области ночью на севере, юге, в центре ожидается гроза, днем на востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, юге, в центре области, днем на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.