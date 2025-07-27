Потерянная библиотека, подземный город и бункер Сталина: какие секреты хранит Кремль

С 1918 года советские граждане не могли попасть в Кремль, так как он был закрыт для широкой публики. Однако 1 января 1954 года здесь организовали первую новогоднюю елку. Дети стали первыми после долгого перерыва посетителями Кремля. Свободно попасть туда все еще было нельзя. Только 14 июля 1955 года Президиум ЦК КПСС вынес решение об открытии Кремля для посещения трудящимися. А уже 20 июля того же года первые группы экскурсантов прошли через Боровицкие ворота на закрытую прежде территорию.