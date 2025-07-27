Потерянная библиотека, подземный город и бункер Сталина: какие секреты хранит Кремль

Историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля был открыт для свободного посещения 70 лет назад. Вокруг Кремля всегда ходило множество легенд. «Вечерняя Москва» вспоминает самые интересные.
История Московского Кремля насчитывает уже 870 лет. Немудрено, что он оброс городскими легендами. Одна из них рассказывает о тоннелях, которые соединяет башни Кремля.
— Подтверждений существованию тоннелей между башнями нет. Возможно, когда-то они имелись, ведь это было необходимо, однако сейчас они, скорее всего, в крайне обветшалом состоянии, — поясняет москвовед Александр Васькин.
Одними из самых известных подземных путей считаются ход, ведущий к Охотному Ряду, во дворец семьи Голицына, а также тоннель, по которому Иван Грозный выходил в город под видом монаха и слушал, о чем говорят люди.
Эксперт отметил, что популярность таких легенд о подземных путях возникает из-за диггеров — людей, интересующихся исследованием подземных сооружений, часто заброшенных и труднодоступных.
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Есть легенда о потерянной библиотеке Ивана Грозного. Существуют две версии появления этой библиотеки. Первая говорит, что читальня собрана византийскими императорами и привезена в Москву царевной Софьей Палеолог, женой Ивана III и бабушкой Ивана Грозного. Вторая же гласит, что Иван Грозный сам целенаправленно собирал древние книги и манускрипты.
— Уже много лет ищут эту библиотеку. Говорят, она спрятана где-то в подземельях Кремля. Но эта история скорее выдуманная и нужна в основном, чтобы привлечь людей, — объясняет эксперт.
Еще одна легенда связана со Спасскими воротами. В старину к ним относились с особым почтением. Проходящие через них мужчины снимали головные уборы перед образом Спасителя, освещаемого неугасимой лампадой. Нарушителей правила заставляли делать 50 земных поклонов.
Юлия Шувалова, историк, член Российского общества «Знание»:
— История Кремля полна загадок и белых пятен. Здесь история в буквальном смысле вершилась. Поэтому возникает множество легенд, таких как наличие подземного города под нашей столицей или бункеры Иосифа Сталина. Все они появились не на пустом месте, ведь Москва пережила множество нападений: от татар и до Наполеона. В факте существования подземной инфраструктуры нет ничего удивительного, но многие ходы стали приходить в упадок уже в XVIII веке и сейчас почти не используются. Но наши историки пытаются узнать правду.
ИСТОРИЯ ЗАКРЫТИЯ И ОТКРЫТИЯ.
Московского Кремля называют комплекс зданий, куда входят Соборная площадь с Успенским, Архангельским и Благовещенским соборами, церковью Ризоположения, Патриаршими палатами и колокольней «Иван Великий». Также в ансамбль входит Большой Кремлевский дворец, Грановитая палата и Теремной дворец.
С 1918 года советские граждане не могли попасть в Кремль, так как он был закрыт для широкой публики. Однако 1 января 1954 года здесь организовали первую новогоднюю елку. Дети стали первыми после долгого перерыва посетителями Кремля. Свободно попасть туда все еще было нельзя. Только 14 июля 1955 года Президиум ЦК КПСС вынес решение об открытии Кремля для посещения трудящимися. А уже 20 июля того же года первые группы экскурсантов прошли через Боровицкие ворота на закрытую прежде территорию.
Посетить Кремль с экскурсией можно и по сей день. Входной билет на территорию сейчас стоит 700 рублей для взрослых и 500 рублей для детей, студентов и пенсионеров.
Занимательные факты, которые только на первый взгляд могут показаться выдумкой, на поверку оказываются реальными. В некоторых из них «Вечерняя Москва» разобралась вместе с экспертами.