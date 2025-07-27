Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В России с сегодняшнего дня судовой билет владельцам маломерных судом можно получить бесплатно. Это следует из изменений в некоторые статьи части второй Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 г. № 179-ФЗ, предупреждают в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.