Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько

С сегодняшнего дня при получении услуг в подразделении ГИМС МЧС России придется заплатить больше.
Так, госпошлина за регистрацию маломерных судов в реестре — 1 800 рублей вместо 1600; госпошлина за внесение изменений в реестр маломерных судов — 400 рублей вместо 200; госпошлина за регистрацию ограничений прав на маломерное судно — 1 000 рублей вместо 800.
Изменения были приняты Государственной Думой 17 июня 2025 года, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года.
Ранее стало известно, что за нарушение эксплуатации маломерных судов в Крыму с начала курортного сезона инспекторы собрали с отдыхающих почти четверть миллиона штрафов.