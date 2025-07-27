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Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В России с сегодняшнего дня судовой билет владельцам маломерных судом можно получить бесплатно. Это следует из изменений в некоторые статьи части второй Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 г. № 179-ФЗ, предупреждают в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

С сегодняшнего дня при получении услуг в подразделении ГИМС МЧС России придется заплатить больше.

Так, госпошлина за регистрацию маломерных судов в реестре — 1 800 рублей вместо 1600; госпошлина за внесение изменений в реестр маломерных судов — 400 рублей вместо 200; госпошлина за регистрацию ограничений прав на маломерное судно — 1 000 рублей вместо 800.

Изменения были приняты Государственной Думой 17 июня 2025 года, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что за нарушение эксплуатации маломерных судов в Крыму с начала курортного сезона инспекторы собрали с отдыхающих почти четверть миллиона штрафов.