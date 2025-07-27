«Бабушка Ива» из Ростовской области борется за звание главного дерева России

«Бабушка Ива» из Ростовской области участвует в конкурсе «Российское дерево года». Жители региона могут приблизить ее победу, о чем напомнил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Дерево растет на берегу реки в хуторе Дубовой Белокалитвинского района. Местные жители прозвали его «Бабушка Ива». Ширина ее кроны составляет 25 метров — как половина футбольного поля.
«Бабушка Ива» получила статус памятника живой природы. На сайте конкурса она набрала уже больше шестнадцати тысяч голосов, но ей на пятки наступает «Прокопьевская сосна» из Республики Коми.
Выборы главного дерева 2025 года завершатся 1 августа, так что у жителей Ростовской области еще есть время проголосовать на сайте www.rosdrevo.ru. Возможно, «Бабушка Ива» повторит успех «Дуба-великана» из станицы Вешенской, который стал победителем конкурса в прошлом году.
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