«Бабушка Ива» из Ростовской области борется за звание главного дерева России

Выборы главного дерева 2025 года завершатся 1 августа, так что у жителей Ростовской области еще есть время проголосовать на сайте www.rosdrevo.ru. Возможно, «Бабушка Ива» повторит успех «Дуба-великана» из станицы Вешенской, который стал победителем конкурса в прошлом году.