28 июля родились десятки знаменитостей — от президентов и философов до актёров, певцов и спортсменов. Узнайте, кто отмечает день рождения сегодня.
Кто родился 28 июля: знаменитости, исторические личности и звёзды.
Каждый день календаря связан с именами известных людей, и 28 июля — не исключение. В этот день родились политики, актёры, музыканты, спортсмены и выдающиеся деятели науки и культуры.
Мы подготовили список самых известных личностей, появившихся на свет 28 июля.
Знаменитости, родившиеся 28 июля.
Среди тех, кто празднует день рождения в этот день:
Уго Чавес (1954−2013) — президент Венесуэлы (1999−2013), политик и революционер;Жаклин Кеннеди (1929−1994) — первая леди США, икона стиля;Гарри Кейн (1993) — английский футболист, капитан сборной;Юлия Меньшова (1969) — российская телеведущая и актриса;Максим Матвеев (1982) — российский актёр театра и кино;Леонор Уотлинг (1975) — испанская актриса и певица, вокалистка группы Marlango;Билли Бойд (р. 1968) — шотландский актёр («Властелин колец»), музыкант;Фогель (Роберт Черникин, 2001) — российский певец, автор песен.
Известные российские и советские деятели 28 июля также родились:
Ирина Турчинская (1974) — фитнес-модель, диетолог, телеведущая;Елена Белова (1947) — советская фехтовальщица, четырёхкратная олимпийская чемпионка;Дюша Романов (1956−2000) — рок-музыкант, участник группы «Аквариум»;Виталий Сидлецкий (1970) — советский актёр («Чёрная курица, или Подземные жители»);Лилия Захарова (1946) — актриса озвучивания и дубляжа;Табриз Шахиди (1975) — музыкальный продюсер, президент ЗАО «Империя Музыки».
В разные века 28 июля родились выдающиеся деятели:
Иосиф Гурко (1828−1901) — русский генерал-фельдмаршал, герой Русско-турецкой войны;Александр Бутурлин (1694−1767) — русский полководец, граф, московский губернатор;Карл Поппер (1902−1994) — английский философ, создатель теории открытого общества;Павел Черенков (1904−1990) — советский физик, лауреат Нобелевской премии (1958);Людвиг Фейербах (1804−1872) — немецкий философ.
Среди тех, кто родился 28 июля, немало представителей искусства и спорта:
Шахзода (1979) — узбекская певица;Шер Ллойд (1993) — британская певица;Элизабет Беркли (1972) — американская актриса («Спасённые звонком»);Стив Морс (1954) — гитарист группы Deep Purple;Ману Джинобили (1977) — аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион;Педро Родригес (1987) — испанский футболист, чемпион мира и Европы. Почему 28 июля — особенный день.
Эта дата объединяет людей из разных эпох и профессий — от философов и полководцев до кинозвёзд и рок-музыкантов.
День рождения 28 июля отмечают деятели, оставившие яркий след в истории, спорте, науке и культуре.