Ида Галич будет на них до самых родов: когда беременным назначают капельницы

Блогер и телеведущая Ида Галич, которая готовится к появлению второго ребенка, поделилась в Telegram-канале тем, что вынуждена лежать под капельницами. По словам знаменитости, она очень старалась «помогать» телу: почти отказалась от сладкого и трансжиров, занималась йогой, закалялась, следила за режимом. Но, к удивлению будущей мамы, потребовался курс капельниц, которые ей будут ставить до самого рождения малыша. При каких состояниях беременным назначают капельницы на последних сроках, «Вечерняя Москва» узнала у врача-репродуктолога Павла Базанова.