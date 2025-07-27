Ида Галич будет на них до самых родов: когда беременным назначают капельницы

Блогер и телеведущая Ида Галич, которая готовится к появлению второго ребенка, поделилась в Telegram-канале тем, что вынуждена лежать под капельницами. По словам знаменитости, она очень старалась «помогать» телу: почти отказалась от сладкого и трансжиров, занималась йогой, закалялась, следила за режимом. Но, к удивлению будущей мамы, потребовался курс капельниц, которые ей будут ставить до самого рождения малыша. При каких состояниях беременным назначают капельницы на последних сроках, «Вечерняя Москва» узнала у врача-репродуктолога Павла Базанова.
По словам специалиста, капельницы для беременной женщины могут назначить в нескольких случаях.
— Это может быть ухудшение питания плаценты либо же повышение тонуса матки. Эти состояния могут потребовать такого введения препаратов капельным внутривенным путем, — объяснил репродуктолог. — Такое лечение не противоречит стандартному ведению беременности. Есть процент женщин, которым делают такие капельницы с определенной частотой.
Врач также рассказал, что обычно капельницы назначают, чтобы исключить угрозу для жизни и здоровья ребенка или мамы.
— Когда есть угроза прерывания беременности, преждевременных родов, а также в случае, когда ребенок хуже питается или тонус матки повышен, — добавил Базанов.
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