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Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны мясной намазки и колбасных изделий

Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны колбасных изделий.

Источник: Комсомольская правда

Под контролем Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора вернули в Беларусь 2,5 тонны намазки и колбас. Речь идет о готовой мясной продукции неустановленного происхождения.

Перемещение товара приостановил на российско-белорусской границе в Псковской области госинспектор. Готовая мясная продукция (судя по фото Россельхознадзора, это мясная намазка и колбаса) из Беларуси в Россию следовала с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки. В частности, авто не было оснащено холодильным оборудованием.

«В ходе проведения ветеринарного контроля специалистом ведомства установлено, что на партию колбасных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение», — уточняют в Россельхознадзоре.

В результате перемещение товара в Евразийском экономическом союзе запрещено, а груз вернется в Беларусь.

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