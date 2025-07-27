Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны мясной намазки и колбасных изделий

Под контролем Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора вернули в Беларусь 2,5 тонны намазки и колбас. Речь идет о готовой мясной продукции неустановленного происхождения.
Перемещение товара приостановил на российско-белорусской границе в Псковской области госинспектор. Готовая мясная продукция (судя по фото Россельхознадзора, это мясная намазка и колбаса) из Беларуси в Россию следовала с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки. В частности, авто не было оснащено холодильным оборудованием.
«В ходе проведения ветеринарного контроля специалистом ведомства установлено, что на партию колбасных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение», — уточняют в Россельхознадзоре.
В результате перемещение товара в Евразийском экономическом союзе запрещено, а груз вернется в Беларусь.
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