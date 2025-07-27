Россельхознадзор вернул в Беларусь 2,5 тонны мясной намазки и колбасных изделий

Перемещение товара приостановил на российско-белорусской границе в Псковской области госинспектор. Готовая мясная продукция (судя по фото Россельхознадзора, это мясная намазка и колбаса) из Беларуси в Россию следовала с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки. В частности, авто не было оснащено холодильным оборудованием.