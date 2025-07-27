Разговор с «приемной комиссией»: как мошенники наживаются на абитуриентах

— Хочу обратить внимание, что все оплаты должны производиться только после подписания договора между студентом (или его представителем) и вузом. В нем четко прописана сумма оплаты, реквизиты. Если такого документа нет, никаких денежных средств вносить не нужно. К сожалению, чаще всего пытаются нажиться на абитуриентах, которые на творческих специальностях.