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Подготовка к зиме в новых регионах идет по графику, заявил Файзуллин

Файзуллин: подготовка к отопительному сезону в новых регионах идет по графику.

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Cтандартно идем пока по графику. Поэтому… Сказать, что мы где-то отстаем, пока не вижу… По ДНР, ЛНР, Херсону, Запорожью тоже. В плановом порядке работа идет», — сказал Файзуллин.

По его словам, все структуры, которые занимаются процессом подготовки к отопительному сезону, сейчас загружены соответствующим образом.