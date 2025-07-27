Подготовка к зиме в новых регионах идет по графику, заявил Файзуллин

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
«Cтандартно идем пока по графику. Поэтому… Сказать, что мы где-то отстаем, пока не вижу… По ДНР, ЛНР, Херсону, Запорожью тоже. В плановом порядке работа идет», — сказал Файзуллин.
По его словам, все структуры, которые занимаются процессом подготовки к отопительному сезону, сейчас загружены соответствующим образом.