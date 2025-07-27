«Забастовка фермеров — отчаянный крик села, которое умирает на глазах у слепого правительства»: В Молдове более 35 000 человек покинули аграрный сектор только за последний год

«Забастовка фермеров в Штефан-Водэ — отчаянный крик села, которое умирает на глазах у слепого правительства», — написал в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.
"Забастовка фермеров в Штефан-Водэ — это не просто протест. Это отчаянный крик тех, кто работает на земле и был полностью брошен государством. Люди больше не просят поддержки. Они требуют выживания. То, что сегодня происходит на юге Молдовы, — это прямой результат климатической катастрофы, усугубленной полной слепотой и бездействием властей. За последние 15 лет Молдова стала еще более уязвимой к изменениям климата. Среднее количество осадков сократилось на 15% по всей стране, а юг — наиболее пострадавший регион — получает на 20% меньше дождей, чем остальная часть страны. В период 2018—2024 годов в Кахуле выпало всего 421 мм осадков в год, что значительно ниже уровня, необходимого для сельского хозяйства. Но власти продолжают вести себя так, будто ничего не происходит.
Кризис усугубляется полным отсутствием последовательной государственной политики. Нет работающих программ орошения, нет резервных фондов для помощи при засухе, нет даже четкой системы поддержки фермеров, пострадавших от природных катастроф. Делают фотографии, произносят лозунги, но реальность такова, что сельское хозяйство медленно умирает в тишине.
Последствия катастрофичны: только за последний год более 35 000 человек покинули аграрный сектор, согласно официальным данным. С 185 300 в 2023 году до всего лишь 149 500 в первом квартале 2025-го. Это означает, что более 20 000 семей остались без средств к существованию. Одни уехали за границу. Другие перебрались в Кишинёв, который только за последние 10 лет, по данным переписи, принял более 150 тысяч жителей из сёл и малых городов Молдовы. Сёла страны пустеют на глазах у молчащего правительства.
Чрезвычайное положение так и не было объявлено. Реальной помощи не было оказано. Для властей фермеры юга страны — «невидимки». Как сами фермеры говорят: «Земля выжжена, урожай погиб, а мы брошены на произвол судьбы».
Мы не можем не отметить возмутительный двойной стандарт. Правительство PAS объявляет чрезвычайное положение только там, где есть политические или финансовые интересы: чтобы преследовать оппонентов под предлогом «национальной безопасности» или чтобы оправдать непрозрачные и завышенные закупки природного газа, которые привели к национальному экономическому коллапсу. А для фермеров? Никаких шагов. Они не приносят политической выгоды, их нельзя использовать в коррупционных схемах, они не дают «откатов». Поэтому их просто игнорируют.
Сейчас необходимо:
• Объявить чрезвычайное климатическое положение в сельском хозяйстве на юге Молдовы;
• Оказать прямую финансовую помощь пострадавшим фермерам;
• Создать национальный фонд адаптации к засухе и изменениям климата;
• Предоставить реальную поддержку для сохранения семей в сельских районах — иначе мы потеряем не только сельское хозяйство, но и сёла Молдовы.
Речь идет не просто о потерянных гектарах пшеницы. Речь идет о потерянных жизнях, разрушенных общинах и государстве, которое отступает именно там, где оно нужнее всего.
Забастовка в Штефан-Водэ — это последнее предупреждение. Не говорите потом, что не знали", — заключил Влад Филат.