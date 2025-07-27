«Забастовка фермеров — отчаянный крик села, которое умирает на глазах у слепого правительства»: В Молдове более 35 000 человек покинули аграрный сектор только за последний год

"Забастовка фермеров в Штефан-Водэ — это не просто протест. Это отчаянный крик тех, кто работает на земле и был полностью брошен государством. Люди больше не просят поддержки. Они требуют выживания. То, что сегодня происходит на юге Молдовы, — это прямой результат климатической катастрофы, усугубленной полной слепотой и бездействием властей. За последние 15 лет Молдова стала еще более уязвимой к изменениям климата. Среднее количество осадков сократилось на 15% по всей стране, а юг — наиболее пострадавший регион — получает на 20% меньше дождей, чем остальная часть страны. В период 2018—2024 годов в Кахуле выпало всего 421 мм осадков в год, что значительно ниже уровня, необходимого для сельского хозяйства. Но власти продолжают вести себя так, будто ничего не происходит.