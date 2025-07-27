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Под Речицей двое мужчин погибли от удара током, задев металлическим оборудованием ЛЭП

Под Речицей двое мужчин погибли от удара током, задев оборудованием ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

Под Речицей двое мужчин погибли от удара током, задев металлическим оборудованием ЛЭП, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По предварительным данным следствия, трое мужчин перевешивали сейсмический кабель через трассу М-10 в Речицком районе Гомельской области. Проводя работы, ими была задета металлическим оборудованием линию электропередач.

«В результате двое мужчин (43 и 25 лет) погибли на месте, еще один — госпитализирован», — констатировали в СК.

На месте происшествия работают как следственно-оперативная группа, так и специалисты Управления Госкомитета судэкспертиз по Гомельской области и Департамента госинспекции труда.

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