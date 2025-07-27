Будут ли блогеры править миром: названы риски и вызовы для звезд соцсетей

В 2002 году американский исследователь Ричард Флорида опубликовал книгу «Креативный класс». В ней он написал: «Если вы ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или музыкант; если креативная деятельность является решающим фактором вашей работы — будь то в сфере бизнеса, образования, здравоохранения, права или в какой-либо другой, — вы также принадлежите к этому классу. Чтобы достичь подлинного согласия в обществе, представители креативного класса должны предложить другим классам реалистичные пути повышения уровня жизни, либо через участие в креативной экономике, либо, в крайнем случае, через доступ к некоторым ее благам. Если креативный класс не отнесется со всей серьезностью к этой миссии, социальный и экономический разрыв в обществе будет увеличиваться — и, боюсь, в итоге нам придется вести весьма неустойчивое существование над массой недовольных». Популярным блогерам стоит задумываться не только о собственных заработках, но и об общественно полезной деятельности.