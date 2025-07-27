Будут ли блогеры править миром: названы риски и вызовы для звезд соцсетей

Стремительный рост популярности социальных сетей привел к тому, что многие известные социологи и политологи стали говорить о надвигающейся смене общемирового общественного строя. В частности, российский исследователь Дмитрий Давыдов считает, что в скором времени на смену капитализму придет «персоналиат». Как известно, при капитализме миром правят крупные владельцы капитала. «Персоналиат» подразумевает, что главным ресурсом будет внимание со стороны других людей, выраженное числом подписчиков в социальных сетях.
Уже сегодня блогеры с десятками, а то и сотнями миллионов подписчиков могут легко зарабатывать огромные деньги на рекламе и пожертвованиях, а также оказывать большое влияние на политику и настроения в обществе. Кроме денег и политического влияния такой человек получает колоссальное удовлетворение от того, что ощущает себя интересной личностью. Именно стремление стать личностью во многом и толкает массу людей на занятие блогингом. Популярными блогерами становятся очень немногие, зато очень многие этого хотят и готовы бесплатно создавать разнообразный контент и размещать его в социальных сетях.
Капитал не собирается сдаваться без боя. Многие фирмы уже «выращивают блогеров» в промышленных масштабах. Они нанимают молодых людей, чтобы те регулярно создавали некий востребованный потребителями контент, с целью интегрировать потом в этот контент свою рекламную информацию. Не секрет, что существуют «фабрики троллей», которым платят за написание нужных комментариев в соцсетях (нормы колеблются от 300 до 600 комментариев в день).
Платформы, где резвятся блогеры, принадлежат крупным корпорациям, которые могут легко заблокировать любой блог. Для платформ главная ценность — это информация о предпочтениях того или иного человека. Именно эту информацию они продают рекламодателям, чтобы их реклама била точно в цель.
Многие рекламодатели готовы платить не просто за размещение информации о себе, а оплачивать исключительно число переходов по ссылке и использование промокода. В этом случае неважно, сколько у блогера подписчиков: 5 млн или 5 тыс. Если промокодом воспользуются по 500 человек, то оплата у обоих блогеров будет одинаковой. Получается, что главный ресурс блогера — не столько численность аудитории, сколько ее доверие (лояльность).
Популярные блогеры могут иметь какое-то основное занятие (актер, музыкант, ученый, предприниматель…), но необходимо, чтобы на их страницах в соцсетях регулярно появлялись новые фото, видео и тексты, чтобы личность превратилась в бренд. Но есть и профессиональные блогеры, которые живут за счет своего творчества. Между ними зачастую идет страшная конкурентная борьба за внимание публики. Если в традиционных средствах массовой информации (СМИ) есть редакторы, которые проверяют информацию журналистов на достоверность, то блогеры могут практически бесконтрольно нести любую дичь.
При этом в последнее время многие традиционные СМИ стали привлекать блогеров к сотрудничеству. Особенно это касается телевидения. Основная аудитория крупных телевизионных каналов — это люди старше 40 лет. У большинства популярных блогеров — более молодая аудитория. Привлекая блогеров к участию в своих программах, телеканалы рассчитывают привлечь внимание и их молодежной аудитории.
Для привлечения внимания к себе блогеры не брезгуют взаимными оскорблениями и «разоблачениями» конкурентов. Если тот или иной блогер нашел свою «фишку», которая позволила ему стать популярным, то он эксплуатирует эту тему по максимуму. Зачастую публике это быстро надоедает, и она отворачивается от своего кумира. Потеря популярности приводит многих блогеров к депрессиям, алкоголизму и наркомании.
Быстрое совершенствование искусственного интеллекта сильно повлияло на блогеров. Компании стали создавать искусственные аккаунты в соцсетях — «ботов», которые имитируют активность за счет размещения контента и комментариев. Существует уже множество «ботоферм», продвигающих нужную заказчикам информацию. С другой стороны, блогеры благодаря использованию искусственного интеллекта могут создавать больше контента и повышать качество своей продукции.
Все чаще популярные блогеры начинают выпускать продукты со своим изображением (так называемый «мерч»). Это позволяет им укреплять связь с аудиторией, повышать свою популярность и больше зарабатывать. «Мерч» может быть совместным проектом с производителями сумок, обуви, одежды и т.д.
Любопытно, что ряд исследователей-марксистов считают: благодаря развитию социальных сетей люди могут двигаться в сторону построения социализма. Ведь они создают контент и обмениваются знаниями бесплатно. И пусть большинство из них думают не об общественном благе, а о собственных интересах, но объективно это приводит к увеличению объема информации. Количество разнообразной информации действительно растет стремительными темпами. Вопрос заключается только в качестве и нужности такой информации. Очевидно, что преобладает в этом потоке информационный мусор.
Карл Маркс еще в XIX веке предсказал, что тяжелый физический труд будут выполнять машины, а люди сосредоточатся на творчестве и общении. Социальные сети дают возможность заниматься творчеством, общаться и создавать группы по интересам. Правда, пока это не сильно напоминает социалистическое общество, о котором мечтали Маркс и его последователи.
В 2002 году американский исследователь Ричард Флорида опубликовал книгу «Креативный класс». В ней он написал: «Если вы ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или музыкант; если креативная деятельность является решающим фактором вашей работы — будь то в сфере бизнеса, образования, здравоохранения, права или в какой-либо другой, — вы также принадлежите к этому классу. Чтобы достичь подлинного согласия в обществе, представители креативного класса должны предложить другим классам реалистичные пути повышения уровня жизни, либо через участие в креативной экономике, либо, в крайнем случае, через доступ к некоторым ее благам. Если креативный класс не отнесется со всей серьезностью к этой миссии, социальный и экономический разрыв в обществе будет увеличиваться — и, боюсь, в итоге нам придется вести весьма неустойчивое существование над массой недовольных». Популярным блогерам стоит задумываться не только о собственных заработках, но и об общественно полезной деятельности.
Современное общество испытывает огромную потребность в качественной общественно полезной работе: врачей, учителей, воспитателей, сиделок. Социальных работников должно быть больше, чтобы учитель мог работать в классе с 7−8 учащимися, а не с 30. То же самое касается и врачей. Необходимо идти к системе семейных докторов, чтобы они знали истории болезней своих подопечных и их родственников. Система с прикреплением к семьям медицинских работников показала свою высокую эффективность в таких разных странах, как Нидерланды и Куба.
Самое важное заключается в целях, к которым стремятся личности. Можно думать о создании лекарств от пока неизлечимых болезней, об освоении других планет, а можно бороться за популярность в соцсетях за счет создания абсолютно идиотского контента.
Дмитрий Давыдов в книге «Посткапитализм и рождение персоналиата», вышедшей в 2021 году, написал: «Личность превращается в важнейший ресурс конвертации символического “капитала” в политический. Знаменитости все чаще оказываются политическими фигурами, они все активнее формируют политическую повестку дня. Мы наблюдаем ожесточенную борьбу за личность. Практики производства личности способствуют еще большему индивидуализму и борьбе всех против всех».
Если сравнить блогеров в России и США, то можно отметить, что американцы воспринимают своих звезд социальных сетей гораздо серьезнее, чем жители нашей страны. В США популярные блогеры — это действительно лидеры общественного мнения, к которым прислушиваются и на которых стараются быть похожими. В России это развито гораздо меньше.
Не секрет, что нынешний американский президент предпочитает общаться со страной и миром при помощи социальных сетей. В большинстве других стран такого нет. Дональда Трампа (с большой долей условности) можно назвать блогером, который управляет крупной страной и оказывает существенное влияние на другие страны.