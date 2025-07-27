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Хакеры могут использовать публичные USB-зарядки для взлома смартфонов

В США посоветовали использовать для зарядки обычные розетки переменного тока (AC) с собственным зарядным устройством и кабелем.

Источник: Аргументы и факты

Федеральные ведомства США предупредили путешественников об опасности использования общедоступных USB-портов для зарядки гаджетов в аэропортах и отелях, так как преступники могут использовать их для установки вредоносных программ на смартфоны и кражи данных. Этот метод взлома назвали «juice jacking», пишет USA Today.

Отмечается, что Управление транспортной безопасности США (TSA) в официальном заявлении призвало жителей избегать прямого подключения девайсов к публичным USB-портам.

«Хакеры могут устанавливать вредоносные программы через USB-порты. Поэтому в аэропортах не подключайте телефон напрямую. Используйте сетевой адаптер или портативный аккумулятор», — рекомендовали в ведомстве.

Федеральная комиссия по связи (FCC) также посоветовала использовать для зарядки обычные розетки переменного тока (AC) с собственным зарядным устройством и кабелем.

Ранее эксперт Урван Парфентьев объяснил, какие данные нельзя хранить в смартфоне. Любое цифровое устройство можно сравнить с сейфом, который при взломе перестает быть надежным, заявил эксперт.