Хакеры могут использовать публичные USB-зарядки для взлома смартфонов

Федеральные ведомства США предупредили путешественников об опасности использования общедоступных USB-портов для зарядки гаджетов в аэропортах и отелях, так как преступники могут использовать их для установки вредоносных программ на смартфоны и кражи данных. Этот метод взлома назвали «juice jacking», пишет USA Today.