Хакеры могут использовать публичные USB-зарядки для взлома смартфонов

Федеральные ведомства США предупредили путешественников об опасности использования общедоступных USB-портов для зарядки гаджетов в аэропортах и отелях, так как преступники могут использовать их для установки вредоносных программ на смартфоны и кражи данных. Этот метод взлома назвали «juice jacking», пишет USA Today.
Отмечается, что Управление транспортной безопасности США (TSA) в официальном заявлении призвало жителей избегать прямого подключения девайсов к публичным USB-портам.
«Хакеры могут устанавливать вредоносные программы через USB-порты. Поэтому в аэропортах не подключайте телефон напрямую. Используйте сетевой адаптер или портативный аккумулятор», — рекомендовали в ведомстве.
Федеральная комиссия по связи (FCC) также посоветовала использовать для зарядки обычные розетки переменного тока (AC) с собственным зарядным устройством и кабелем.
Ранее эксперт Урван Парфентьев объяснил, какие данные нельзя хранить в смартфоне. Любое цифровое устройство можно сравнить с сейфом, который при взломе перестает быть надежным, заявил эксперт.