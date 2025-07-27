Депутат Рады Скороход: Рождаемость на Украине в десять раз ниже смертности

— Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения, — высказалась парламентарий Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.