Депутат Рады Скороход: Рождаемость на Украине в десять раз ниже смертности

На фоне крайне плохой демографической ситуации на Украине, которая связана с оттоком молодого населения, показатели рождаемости в стране ниже значений смертности в десять раз. Об этом в воскресенье, 27 июля, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Она отметила, что на Украине наблюдается «сумасшедший отток молодежи», но попытки удерживать ее не решат демографический вопрос.
— Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения, — высказалась парламентарий Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
По данным журналистов, украинские власти столкнулись с проблемами в области демографии и хотят, чтобы в европейских странах отказывали украинским беженцам в поддержке. В материале отметили, что Киев готов принять любые меры, чтобы решить вопрос с демографическим кризисом.
По результатам проведенного опроса, в котором приняли участие около 60 тысяч человек, большинство уехавших из страны украинцев, которые живут в Германию, планируют остаться там на продолжительный срок.