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Крещение Руси: от исторического выбора к современному диалогу

28 июля верующие отмечают День Крещения Руси.

28 июля верующие отмечают День Крещения Руси. 1036 лет назад святой князь Владимир сделал исторический выбор, определивший духовную судьбу нашего Отечества. Крещение Руси стало не просто религиозным событием — оно заложило основы российской культуры, государственности и национальной идентичности, которая выражается в единстве народов, исповедующих разные религии, но объединенных общими ценностями; в сохранении традиций при открытости к диалогу; в преемственности и укреплении духовных ценностей, вдохновлявших наших предков.

В этот праздничный день я поздравляю всех верующих и молюсь о том, чтобы духовные ценности распространялись, а истина Божья достигала каждого сердца. Пусть эта историческая дата еще раз напомнит о важности укрепления в вере, надежде и любви к Богу, своему народу и Отечеству!

Удивительно, что в ближайшие к Крещению Руси дни верующие других религий также отмечают для себя значимые даты и священные периоды. Современная Россия является прекрасным примером того, как на одной территории мирно сосуществуют все традиционные религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Мне видится, что это не случайность, а плод многовековой государственной мудрости — от указа Екатерины II о веротерпимости до современной Конституции, закрепившей роль традиционных религий.

Сегодня цифры говорят сами за себя: почти 80% граждан России определяют в своей жизни место для религии. По словам Марии Григорьевой, эксперта Департамента политических исследований ВЦИОМ, религия приобретает все большее значение в современной жизни. Этот процесс во многом обусловлен нестабильностью мира. Пандемии, экономические кризисы, политические конфликты — все это вызывает тревогу и неопределенность. В таких условиях люди ищут опору, и религия превращается в «островок стабильности». Она дает внутреннее спокойствие и моральную поддержку, помогает справляться с трудностями и находить смысл. «Вместе с тем отношение к религии в России трансформируется: для многих она уже не сводится к участию в коллективных обрядах или посещению храмов, а воспринимается как национальная традиция и система моральных ценностей — люди все чаще выбирают личное осмысление веры, ориентируясь на внутренние убеждения, а не на институциональные догмы. Похоже, что духовность постепенно становится частью культурной идентичности, а не только религиозной практикой», — заключила эксперт.

Хочу обратить внимание, что абсолютное большинство граждан Российской Федерации считают себя религиозными людьми. Религиозность — это не только статистика, а активная гражданская позиция, выраженная в успешной социальной и общественной работе, популяризации традиционных семейных ценностей, помощи в кризисных ситуациях, а также в ежедневном проявлении веры через добропорядочную жизнь и созидательное участие в жизни общества. Как сказано в Послании Иакова 2:26: «Вера без дел мертва». Верующие ежедневно воплощают эту истину.

Заключая все вышесказанное, хочу сказать о главном: к сожалению, в нашей стране до сих пор нет стратегии государственной национальной политики в области государственно-конфессиональных отношений. Такой документ смог бы регламентировать принципы взаимодействия государства с религиозными объединениями и внес ясность в правовое регулирование религиозных организаций.

Также отмечу, что сегодня для решения вопросов, связанных с религиозной жизнью граждан, необходимо обращаться в разные инстанции. Зачастую это затягивает решение насущных вопросов. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос о возможности создания в обозримом будущем отдельного ведомства по делам религии. Подобный опыт в советское время уже был в нашей стране. Не все работало правильно, но сегодня мы можем взять этот опыт как основу для улучшения подобных отношений.

Безусловно, это очень деликатная тема, требующая тщательного обсуждения и проработки. Но вопрос назрел и требует открытого обсуждения. И начать я предлагаю с открытой полемики на разных площадках, в том числе и на страницах «МК». Приглашаю к обсуждению представителей традиционных религий России, научного и экспертного сообщества, а также политиков и чиновников — всех, кому небезразлична тема религиозной жизни общества. Давайте вместе создадим будущее государственно-конфессиональных отношений в стране.

Как отметил президент Владимир Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос», «многообразие религий — наше конкурентное преимущество». Пришло время воплотить этот принцип в современном правовом поле, обеспечив гармоничный баланс между вековыми традициями и актуальными вызовами времени.