Крещение Руси: от исторического выбора к современному диалогу

28 июля верующие отмечают День Крещения Руси. 1036 лет назад святой князь Владимир сделал исторический выбор, определивший духовную судьбу нашего Отечества. Крещение Руси стало не просто религиозным событием — оно заложило основы российской культуры, государственности и национальной идентичности, которая выражается в единстве народов, исповедующих разные религии, но объединенных общими ценностями; в сохранении традиций при открытости к диалогу; в преемственности и укреплении духовных ценностей, вдохновлявших наших предков.
В этот праздничный день я поздравляю всех верующих и молюсь о том, чтобы духовные ценности распространялись, а истина Божья достигала каждого сердца. Пусть эта историческая дата еще раз напомнит о важности укрепления в вере, надежде и любви к Богу, своему народу и Отечеству!
Удивительно, что в ближайшие к Крещению Руси дни верующие других религий также отмечают для себя значимые даты и священные периоды. Современная Россия является прекрасным примером того, как на одной территории мирно сосуществуют все традиционные религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Мне видится, что это не случайность, а плод многовековой государственной мудрости — от указа Екатерины II о веротерпимости до современной Конституции, закрепившей роль традиционных религий.
Сегодня цифры говорят сами за себя: почти 80% граждан России определяют в своей жизни место для религии. По словам Марии Григорьевой, эксперта Департамента политических исследований ВЦИОМ, религия приобретает все большее значение в современной жизни. Этот процесс во многом обусловлен нестабильностью мира. Пандемии, экономические кризисы, политические конфликты — все это вызывает тревогу и неопределенность. В таких условиях люди ищут опору, и религия превращается в «островок стабильности». Она дает внутреннее спокойствие и моральную поддержку, помогает справляться с трудностями и находить смысл. «Вместе с тем отношение к религии в России трансформируется: для многих она уже не сводится к участию в коллективных обрядах или посещению храмов, а воспринимается как национальная традиция и система моральных ценностей — люди все чаще выбирают личное осмысление веры, ориентируясь на внутренние убеждения, а не на институциональные догмы. Похоже, что духовность постепенно становится частью культурной идентичности, а не только религиозной практикой», — заключила эксперт.
Хочу обратить внимание, что абсолютное большинство граждан Российской Федерации считают себя религиозными людьми. Религиозность — это не только статистика, а активная гражданская позиция, выраженная в успешной социальной и общественной работе, популяризации традиционных семейных ценностей, помощи в кризисных ситуациях, а также в ежедневном проявлении веры через добропорядочную жизнь и созидательное участие в жизни общества. Как сказано в Послании Иакова 2:26: «Вера без дел мертва». Верующие ежедневно воплощают эту истину.
Заключая все вышесказанное, хочу сказать о главном: к сожалению, в нашей стране до сих пор нет стратегии государственной национальной политики в области государственно-конфессиональных отношений. Такой документ смог бы регламентировать принципы взаимодействия государства с религиозными объединениями и внес ясность в правовое регулирование религиозных организаций.
Также отмечу, что сегодня для решения вопросов, связанных с религиозной жизнью граждан, необходимо обращаться в разные инстанции. Зачастую это затягивает решение насущных вопросов. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос о возможности создания в обозримом будущем отдельного ведомства по делам религии. Подобный опыт в советское время уже был в нашей стране. Не все работало правильно, но сегодня мы можем взять этот опыт как основу для улучшения подобных отношений.
Безусловно, это очень деликатная тема, требующая тщательного обсуждения и проработки. Но вопрос назрел и требует открытого обсуждения. И начать я предлагаю с открытой полемики на разных площадках, в том числе и на страницах «МК». Приглашаю к обсуждению представителей традиционных религий России, научного и экспертного сообщества, а также политиков и чиновников — всех, кому небезразлична тема религиозной жизни общества. Давайте вместе создадим будущее государственно-конфессиональных отношений в стране.
Как отметил президент Владимир Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос», «многообразие религий — наше конкурентное преимущество». Пришло время воплотить этот принцип в современном правовом поле, обеспечив гармоничный баланс между вековыми традициями и актуальными вызовами времени.