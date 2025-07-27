Крещение Руси: от исторического выбора к современному диалогу

Сегодня цифры говорят сами за себя: почти 80% граждан России определяют в своей жизни место для религии. По словам Марии Григорьевой, эксперта Департамента политических исследований ВЦИОМ, религия приобретает все большее значение в современной жизни. Этот процесс во многом обусловлен нестабильностью мира. Пандемии, экономические кризисы, политические конфликты — все это вызывает тревогу и неопределенность. В таких условиях люди ищут опору, и религия превращается в «островок стабильности». Она дает внутреннее спокойствие и моральную поддержку, помогает справляться с трудностями и находить смысл. «Вместе с тем отношение к религии в России трансформируется: для многих она уже не сводится к участию в коллективных обрядах или посещению храмов, а воспринимается как национальная традиция и система моральных ценностей — люди все чаще выбирают личное осмысление веры, ориентируясь на внутренние убеждения, а не на институциональные догмы. Похоже, что духовность постепенно становится частью культурной идентичности, а не только религиозной практикой», — заключила эксперт.