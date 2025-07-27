Звездные роли, два развода с Бондарчуком и любовь с профессором: как жила Инна Макарова

«Трудное ли у меня было счастье с Бондарчуком? Нет, что вы! Наоборот. Наверное, трудно было бы, если бы я была взрослой. Я же была ребенком. Я его звала “папка”. А он относился ко мне, как к своей драгоценности. Помню, морозно было, Сергей меня в пальто свое закутает и на руках несет до трамвая. У меня не было с ним трудного счастья», — рассказывала артистка.