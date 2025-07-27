Новое туристическое направление: насколько безопасна для россиян поездка в Афганистан

— Я думаю, что туры в Афганистан будут не особо востребованы у наших туристов. Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, люди просто боятся за свою жизнь. Ведь это касается не только Афганистана, который вроде как переходит в мирное состояние, но и Ирана, с которым недавно мы смогли организовать массовые направления.