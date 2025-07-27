В Ростовской области фальшивый телеграм-канал распространял фейк о мародерстве

В мессенджерах распространилось сфабрикованное видео с участием главы Песчанокопского района Игорем Апольским. Подделку в нем распознал телеграм-канал «Борьба с фейками. Ростовская область».
На видео чиновник, якобы, заявил, что жители населенных пунктов жалуются на случаи мародерства со стороны некоторых личностей: изъятие продуктов и личного имущества.
— Администрация района совместно с правоохранительными органами ведет сбор доказательств и принимает меры для пресечения подобных нарушений. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информирования, — говорится в ролике.
На самом деле, видео было сфабриковано и размещено в фейковом телеграм-канале Игоря Апольского. Он был практически неотличим от реального канала главы района. При этом, создатели фальшивки использовали фрагмент из прямой трансляции чиновника от 24 июня.
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