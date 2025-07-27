Первый за 77 лет рейс из Москвы в КНДР вылетел из Шереметьево

Путь из Москвы в Пхеньян займет приблизительно восемь часов. Обратный рейс планируется 29 июля. В дальнейшем полеты будут осуществляться с периодичностью один раз в месяц, что позволит создать стабильный спрос и обеспечить необходимую загрузку авиарейсов. Ранее прямые перелеты между Пхеньяном и Владивостоком выполняла только авиакомпания Air Koryo.