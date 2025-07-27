Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый за 77 лет рейс из Москвы в КНДР вылетел из Шереметьево

Самолет авиакомпании Nordwind отправился в Пхеньян из Шереметьево. Запуск прямого авиасообщения между РФ и КНДР стал первым за 77 лет. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

Время в пути из Москвы в Пхеньян займет приблизительно 8 часов.

Самолет авиакомпании Nordwind отправился в Пхеньян из Шереметьево. Запуск прямого авиасообщения между РФ и КНДР стал первым за 77 лет. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

«27 июля — важный день для России и КНДР. За более чем 70-ти летнюю историю дипломатических отношений мы впервые запускаем прямое авиасообщение между столицами наших государств», — сказал Потешкин. Его слова опубликованы в telegram-канале «Минтранса России».

Путь из Москвы в Пхеньян займет приблизительно восемь часов. Обратный рейс планируется 29 июля. В дальнейшем полеты будут осуществляться с периодичностью один раз в месяц, что позволит создать стабильный спрос и обеспечить необходимую загрузку авиарейсов. Ранее прямые перелеты между Пхеньяном и Владивостоком выполняла только авиакомпания Air Koryo.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем состоится открытие прямых авиарейсов из России на северокорейский курорт Вонсан. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Он подчеркнул, что эти вопросы сейчас находятся в проработке.