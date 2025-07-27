Из Москвы в Пхеньян отправился первый авиарейс: что известно

Как писал сайт KP.RU, 14 июля Минтранс РФ сообщил, что с воскресенья, 27 июля, между Москвой и Пхеньяном будут запущены регулярные прямые авиарейсы. Перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпания Nordwind. В ведомстве подчеркнули, что прямые рейсы между двумя столицами будут происходить один раз в месяц. Это необходимо для того, чтобы сформировать устойчивый спрос на авиарейсы и их загрузку, уточнили в Минтрансе.