Из Москвы в Пхеньян отправился первый авиарейс: что известно

Дан старт прямому авиасообщению из Москвы в столицу КНДР Пхеньян, первый рейс вылетел из Шереметьево.
Авиалайнер пробудет в пути восемь часов пять минут, в столицу Северной Кореи борт прибудет в 09.00 по местному времени. Полет выполняет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777−200ER, вместимость которого составляет 440 пассажиров.
Обратный рейс из Пхеньяна в столицу России запланирован на 29 июля.
Как писал сайт KP.RU, 14 июля Минтранс РФ сообщил, что с воскресенья, 27 июля, между Москвой и Пхеньяном будут запущены регулярные прямые авиарейсы. Перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпания Nordwind. В ведомстве подчеркнули, что прямые рейсы между двумя столицами будут происходить один раз в месяц. Это необходимо для того, чтобы сформировать устойчивый спрос на авиарейсы и их загрузку, уточнили в Минтрансе.