28 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

28 июля — день, объединяющий важные исторические, профессиональные и духовные события. От отмечающегося на государственном уровне Дня Крещения Руси до международного Дня борьбы с гепатитом — каждая из этих дат напоминает нам о значимых вехах в истории человечества. Независимо от того, какой аспект этого дня вам ближе, 28 июля — прекрасный повод задуматься о наших корнях, профессиональных достижениях и здоровье нации.