28 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Государственные и профессиональные праздники России.
День Крещения Руси.
Дата: 28 июля.
Историческая справка:
Установлен как памятная дата в 2010 году;Приурочен ко дню памяти князя Владимира;Официально отмечается с 2010 года.
Ключевые события:
988 год — принятие христианства как государственной религии;Крещение киевлян в водах Днепра;Начало строительства храмов по всей Руси.
Современные традиции:
Крестные ходы;Праздничные богослужения;Просветительские мероприятия;Колокольный звон в полдень по всей стране.
День PR-специалиста.
Дата: 28 июля.
История праздника:
Учрежден в 2003 году;Связан с внесением профессии в классификатор;Официально отмечается с 2004 года.
Чем занимаются PR-специалисты:
Формирование имиджа компаний;Взаимодействие со СМИ;Организация мероприятий;Управление репутацией.
Интересные факты:
В России более 100 000 PR-специалистов;Профессия входит в топ-50 самых востребованных;Средний стаж работы — 7−10 лет.
Международные праздники.
Всемирный день борьбы с гепатитом.
Дата: 28 июля.
Цель праздника:
Повышение осведомленности о заболевании;Профилактика вирусных гепатитов;Стимулирование вакцинации.
Важная информация:
325 млн человек в мире живут с гепатитом;Ежегодно от него умирает 1,4 млн человек;Существует 5 основных типов вируса (A-E).
Профилактические меры:
Вакцинация;Соблюдение гигиены;Безопасные инъекции;Регулярные обследования.
Церковные праздники 28 июля.
День памяти князя Владимира.
Значение:
Креститель Руси;Равноапостольный святой;Реформатор государственного устройства.
Житие святого:
Годы жизни: 960−1015;Принял крещение в Херсонесе;Основал первые школы и храмы.
Традиции празднования:
Особые богослужения;Чтение акафиста;Паломничество к святыням.
Народные традиции и приметы.
Что можно делать 28 июля:
Посещать храм;Проводить время с семьей;Заниматься благотворительностью;Сажать зерновые культуры.
Что нельзя делать:
Ругаться и сквернословить;Отправляться в лес;Совершать крупные покупки;Жаловаться на судьбу.
Известные люди, родившиеся 28 июля.
Актеры:
Юлия Меньшова;Наталия Белохвостикова;Лори Лафлин.
Режиссеры:
Владимир Басов;Виктор Мережко.
Другие знаменитости:
Ханна Уоддингэм (актриса);Франсис Вебер (режиссер).
Заключение.
28 июля — день, объединяющий важные исторические, профессиональные и духовные события. От отмечающегося на государственном уровне Дня Крещения Руси до международного Дня борьбы с гепатитом — каждая из этих дат напоминает нам о значимых вехах в истории человечества. Независимо от того, какой аспект этого дня вам ближе, 28 июля — прекрасный повод задуматься о наших корнях, профессиональных достижениях и здоровье нации.