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28 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Государственные и профессиональные праздники РоссииДень Крещения РусиДата: 28 июляИсторическая справка: Установлен как памятная дата в 2010 году;Приурочен ко дню памяти князя Владимира;Официально отмечается с 2010 года.

Государственные и профессиональные праздники России.

День Крещения Руси.

Дата: 28 июля.

Историческая справка:

Установлен как памятная дата в 2010 году;Приурочен ко дню памяти князя Владимира;Официально отмечается с 2010 года.

Ключевые события:

988 год — принятие христианства как государственной религии;Крещение киевлян в водах Днепра;Начало строительства храмов по всей Руси.

Современные традиции:

Крестные ходы;Праздничные богослужения;Просветительские мероприятия;Колокольный звон в полдень по всей стране.

День PR-специалиста.

Дата: 28 июля.

История праздника:

Учрежден в 2003 году;Связан с внесением профессии в классификатор;Официально отмечается с 2004 года.

Чем занимаются PR-специалисты:

Формирование имиджа компаний;Взаимодействие со СМИ;Организация мероприятий;Управление репутацией.

Интересные факты:

В России более 100 000 PR-специалистов;Профессия входит в топ-50 самых востребованных;Средний стаж работы — 7−10 лет.

Международные праздники.

Всемирный день борьбы с гепатитом.

Дата: 28 июля.

Цель праздника:

Повышение осведомленности о заболевании;Профилактика вирусных гепатитов;Стимулирование вакцинации.

Важная информация:

325 млн человек в мире живут с гепатитом;Ежегодно от него умирает 1,4 млн человек;Существует 5 основных типов вируса (A-E).

Профилактические меры:

Вакцинация;Соблюдение гигиены;Безопасные инъекции;Регулярные обследования.

Церковные праздники 28 июля.

День памяти князя Владимира.

Значение:

Креститель Руси;Равноапостольный святой;Реформатор государственного устройства.

Житие святого:

Годы жизни: 960−1015;Принял крещение в Херсонесе;Основал первые школы и храмы.

Традиции празднования:

Особые богослужения;Чтение акафиста;Паломничество к святыням.

Народные традиции и приметы.

Что можно делать 28 июля:

Посещать храм;Проводить время с семьей;Заниматься благотворительностью;Сажать зерновые культуры.

Что нельзя делать:

Ругаться и сквернословить;Отправляться в лес;Совершать крупные покупки;Жаловаться на судьбу.

Известные люди, родившиеся 28 июля.

Актеры:

Юлия Меньшова;Наталия Белохвостикова;Лори Лафлин.

Режиссеры:

Владимир Басов;Виктор Мережко.

Другие знаменитости:

Ханна Уоддингэм (актриса);Франсис Вебер (режиссер).

Заключение.

28 июля — день, объединяющий важные исторические, профессиональные и духовные события. От отмечающегося на государственном уровне Дня Крещения Руси до международного Дня борьбы с гепатитом — каждая из этих дат напоминает нам о значимых вехах в истории человечества. Независимо от того, какой аспект этого дня вам ближе, 28 июля — прекрасный повод задуматься о наших корнях, профессиональных достижениях и здоровье нации.