СМИ: WhatsApp* и VPN заблокируют в России 1 августа

Мессенджер WhatsApp* и VPN-сервисы будут заблокированы в России 1 августа. Об этом в воскресенье, 27 июля, заявила российская журналистка Анастасия Кашеварова. Она назвала мессенджер «одним из самых гнилых» и «обителью зла».
— Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через WhatsApp*, сколько погибших, — заявила журналистка.
Она заявила, что мессенджер «полностью работает на противника», поскольку через него также выстраиваются мошеннические схемы по краже сбережений у россиян. Об этом Кашеварова написала в своем Telegram-канале.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp* — самая популярная платформа во многих странах, в том числе в России. При этом он подчеркнул, что для стабильной работы мессенджер должен выполнять все российские законы.
21 июля глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что на данный момент рано говорить о конкретных датах или поводах для возможной блокировки WhatsApp* в России.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана и запрещена на территории России.