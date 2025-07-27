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СМИ: WhatsApp* и VPN заблокируют в России 1 августа

Мессенджер WhatsApp* и VPN-сервисы будут заблокированы в России 1 августа. Об этом в воскресенье, 27 июля, заявила российская журналистка Анастасия Кашеварова. Она назвала мессенджер «одним из самых гнилых» и «обителью зла».

Мессенджер WhatsApp* и VPN-сервисы будут заблокированы в России 1 августа. Об этом в воскресенье, 27 июля, заявила российская журналистка Анастасия Кашеварова. Она назвала мессенджер «одним из самых гнилых» и «обителью зла».

— Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через WhatsApp*, сколько погибших, — заявила журналистка.

Она заявила, что мессенджер «полностью работает на противника», поскольку через него также выстраиваются мошеннические схемы по краже сбережений у россиян. Об этом Кашеварова написала в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp* — самая популярная платформа во многих странах, в том числе в России. При этом он подчеркнул, что для стабильной работы мессенджер должен выполнять все российские законы.

21 июля глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что на данный момент рано говорить о конкретных датах или поводах для возможной блокировки WhatsApp* в России.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана и запрещена на территории России.

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