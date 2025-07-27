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Telegram в Британии начал проверять возраст через сканер лица

В стране начал работать специальный бот, распознающий возраст пользователей.

Источник: Аргументы и факты

В мессенджере Telegram запущен официальный бот для подтверждения возраста пользователей с использованием технологии распознавания лиц. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Новая функция пока доступна только в Великобритании и стала ответом на вступившие в силу 25 июля строгие требования законодательства по защите несовершеннолетних от вредоносного контента. В данный момент она недоступна для пользователей из России. В описании бота подчёркивается, что все изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на внешние серверы.

Согласно новым правилам, онлайн-платформы обязаны ограничивать доступ детей к контенту, связанному с членовредительством, расстройствами пищевого поведения, самоубийствами, порнографией, а также материалам, пропагандирующим насилие, травлю и женоненавистничество.

Такие сервисы, как Reddit, Discord и приложения для знакомств, уже начали внедрять системы возрастной верификации. Варианты включают распознавание лиц, проверку банковских карт и другие надёжные методы. За нарушения грозят штрафы до 18 млн фунтов стерлингов или 10% от годового оборота компании. По данным СМИ, около 6 тысяч порносайтов уже внедрили процедуру подтверждения возраста.

Ранее сообщалось, что ЛДПР собирается запустить Telegram-бот для знакомств «Обоюдно».

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