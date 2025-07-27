Telegram в Британии начал проверять возраст через сканер лица

Новая функция пока доступна только в Великобритании и стала ответом на вступившие в силу 25 июля строгие требования законодательства по защите несовершеннолетних от вредоносного контента. В данный момент она недоступна для пользователей из России. В описании бота подчёркивается, что все изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на внешние серверы.