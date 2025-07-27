Эксперт Родин предупредил о новых природных катаклизмах в РФ

Россия осенью 2025 года может столкнуться с новыми природными катаклизмами. Об этом заявил в эфире «России 1» исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
«Таких явлений будет больше, во всяком случае в предстоящие несколько десятилетий», — сказал он.
Родин также добавил, что самое существенное изменение климата Земли сейчас происходит в Арктике.
Ранее климатолог Николай Терешонок назвал, сколько продлится жара в Москве. После проливных тропических дождей в столичный регион вновь пришла жара.