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Эксперт Родин предупредил о новых природных катаклизмах в РФ

Самое существенное изменение климата Земли сейчас происходит в Арктике.

Источник: Аргументы и факты

Россия осенью 2025 года может столкнуться с новыми природными катаклизмами. Об этом заявил в эфире «России 1» исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

«Таких явлений будет больше, во всяком случае в предстоящие несколько десятилетий», — сказал он.

Родин также добавил, что самое существенное изменение климата Земли сейчас происходит в Арктике.

Ранее климатолог Николай Терешонок назвал, сколько продлится жара в Москве. После проливных тропических дождей в столичный регион вновь пришла жара.