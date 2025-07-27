Нам бы день простоять: В Молдове после 40-градусной жары наступит передышка — когда ждать комфортной погоды

Понедельник, 28 июля, будет еще аномально жарким — синоптики объявили в Молдове «оранжевый» и «желтый» коды метоопасности из-за жары +41 градус.
Днем — переменная облачность.
Ночью можно передохнуть от пекла — +21 градус.
И уже во вторник наступит долгожданное снижение температуры — до +27 градусов, даже дожди прогнозируют.
Несколько дней температура воздуха днем не будет превышать +30 градусов.
Осталось один день продержаться.
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