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Нам бы день простоять: В Молдове после 40-градусной жары наступит передышка — когда ждать комфортной погоды

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 28 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Понедельник, 28 июля, будет еще аномально жарким — синоптики объявили в Молдове «оранжевый» и «желтый» коды метоопасности из-за жары +41 градус.

Днем — переменная облачность.

Ночью можно передохнуть от пекла — +21 градус.

И уже во вторник наступит долгожданное снижение температуры — до +27 градусов, даже дожди прогнозируют.

Несколько дней температура воздуха днем не будет превышать +30 градусов.

Осталось один день продержаться.

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