В Самаре обновили сквер Высоцкого на Ленинградской

В Самаре завершили работы по благоустройству сквера имени Высоцкого. Решение о приведении территории в порядок было принято по поручению главы города Ивана Носкова после весеннего осмотра районных пространств в мае 2025 года. Особое внимание тогда уделили амфитеатру и детской площадке, которые нуждались в ремонте.