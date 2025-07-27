В Самаре обновили сквер Высоцкого на Ленинградской

В Самаре завершили работы по благоустройству сквера имени Высоцкого. Решение о приведении территории в порядок было принято по поручению главы города Ивана Носкова после весеннего осмотра районных пространств в мае 2025 года. Особое внимание тогда уделили амфитеатру и детской площадке, которые нуждались в ремонте.
Сквер, который давно стал популярным местом отдыха для жителей Самарского района, заметно преобразился. Здесь заменили сломанные доски на скамейках, обновили покраску амфитеатра, где летом проходят районные мероприятия.
Детская площадка также получила обновление: специалисты заменили элементы малых архитектурных форм, включая гнездо качелей и подвесной элемент, а также отремонтировали канатный переход на игровом комплексе.
Благоустройство коснулось и главной пешеходной улицы Самары — Ленинградской. Здесь, с учётом расположенных теплосетей, которые мешают расти растениям с глубокой корневой системой, высадили около 18 тысяч декоративных растений на площади в тысячу квадратных метров.
Основу озеленения составили виды с миниатюрными корнями: канны, тагетесы и петунии, благодаря которым улица получила яркий и ухоженный вид.
Теперь и сквер, и центральная улица города готовы встречать жителей и гостей Самары в обновлённом виде, создавая комфортные зоны для прогулок, отдыха и летних мероприятий.
Ранее мы рассказывали о том, как преобразился парк Победы в Самаре. Фоторепортаж доступен по ссылке.