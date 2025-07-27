Развелся из-за Боярской и затмил ее в кино: Максиму Матвееву — 43

Максиму Матвееву исполняется 43 года.
Максим Матвеев — известный российский актер. Он стал популярен после ролей в картинах «Стиляги», «Анна Каренина», «МосГаз» и «Бесы». Ему удалось покорить не только сердца миллионов поклонников, но и влюбить в себя одну из самых красивых и популярных актрис — Елизавету Боярскую. Однако актеру пришлось пройти долгий путь, прежде чем его стали называть «звездой». 28 июля Матвееву исполняется 43 года. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Максима Матвеева.
Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в Калининградской области. До 10 лет его воспитывала мама-филолог, а затем в семье появился отчим Алексей Матвеев. Сначала Максим хотел стать хирургом, потом занялся фехтованием, но в итоге поступил в художественную школу и начал посещать кружок актерского мастерства.
На одном из школьных концертов Матвеева заметил преподаватель театрального мастерства Владимир Смирнов, который порекомендовал ему попробовать поступить в Саратовскую консерваторию. Матвеев подал документы и был зачислен на театральный факультет. В качестве дипломной работы он исполнил главные роли в спектаклях «Дон Жуан» и «Божий клоун».
После выпуска Матвеев решил, что ему не хватает образования, поэтому отправился учиться дальше, но уже в Школу-студию МХАТ, где его мастерами стали Сергей Земцов и Игорь Золотовицкий. Параллельно с учебой Максим начал выходить на московскую сцену.
Карьера Максима Матвеева.
Матвеев с детства мечтал стать актеромФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
После выпуска в 2006 году Матвеев пошел на работу в МХТ имени Чехова. Первые работы у него не слишком получались. «Я играл в одном спектакле с Олегом Табаковым и Мариной Зудиной. И меня не было слышно. Совсем. После спектакля Олег Павлович сказал мне: “Ну, старик, надо работать, надо работать,” — рассказывал актер.
Вскоре он вошел в число ведущих актеров театра, получив центральные роли в постановках «Художник» и «Король Лир». Позднее артист исполнил роль Горина в спектакле «Идеальный муж», созданном по мотивам произведения Оскара Уайльда.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоздравление Путина и отношение к СВО: Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет.
Особенно заметной стала его работа в спектакле «Кинастон», ради которой актер похудел на 20 кг. Изменения во внешности вызвали бурное обсуждение среди поклонников. В прессе даже появлялись слухи о серьезной болезни Матвеева, однако это оказалось не так.
Едва начав сниматься в кино, он сразу был приглашен на одну из ключевых ролей в телесериале «Бедная Настя». В дальнейшем актер снялся в популярной картине Валерия Тодоровского «Стиляги», а также исполнил роль преступника в детективном фильме «Мосгаз», где его партнерами по съемочной площадке стали Марина Александрова и Андрей Смоляков.
В 2017 году состоялась премьера фильма «Анна Каренина», основанного на одноименном произведении Льва Толстого. В экранизации роль Вронского исполнил Матвеев, а образ Анны Карениной воплотила Елизавета Боярская. Режиссер картины Карен Шахназаров не сразу утвердил Матвеева на главную мужскую роль, пригласив его только после шести прослушиваний.
«Карен Шахназаров увидел в нас не семейный бренд, а интересный актерский дуэт. Наши личные отношения его не интересовали. Главное то, что мы делаем на площадке. А нам комфортно играть вместе. Играть любовь с женой гораздо проще, чем с любой другой актрисой. Лиза — прекрасная партнерша. Очень чуткая, профессиональная, она всегда горит своими ролями», — рассказывал Матвеев.
В 2017 году был выпущен фильм «Мата Хари», в создании которого приняли участие актеры из США и Франции. Ради съемок Данила Матвеев на месяц переехал в Сан-Диего, где проходил обучение английскому языку в одной из местных школ.
В 2018 году состоялась премьера картины «Троцкий». Главную роль исполнил Константин Хабенский, а Даниле Матвееву была доверена роль агента НКВД Рамона Меркандера.
Боярская и Матвеев познакомились на съемкахФото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press.
В 2020 году вышла экранизация известного сюжета о Шерлоке Холмсе, в которой Матвеев сыграл главного героя. Он рассказывал, что английский акцент оказался одной из главных сложностей в исполнении его роли. Для того, чтобы обучить актера этому навыку, к работе над съемками был подключен англичанин.
«Надо было сохранить эти обстоятельства. Все-таки это иностранец, который попадает в чужую страну. Ну и было бы глупо, если бы он говорил чисто по-русски, несмотря на то, что там для этого есть все основания. Прекрасный мой консультант прожил в России 25 лет, но не утратил своего прекрасного акцента. Мы с ним прочитали весь сценарий, я его записывал на диктофон», — рассказал Максим, пишет «Вокруг ТВ».
Также он сыграл князя Сергея Трубецкого в исторической драме «Союз спасения», которую продюсировал Первый канал. Через три года вышел сериал «Союз спасения. Время гнева».
Личная жизнь Максима Матвеева.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУпустила Матвеева и попала в топ некрасивых артисток: как живет Яна Сексте.
Впервые Максим женился на актрисе из Латвии Яне Сексте в 2008 году. Они познакомились еще студентами, а после вместе работали в театре. Однако их брак распался уже через год после регистрации. Тогда Матвеев уже начал встречаться с Елизаветой Боярской. Позже Максим признавался, что развод с Яной дался ему нелегко.
«Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было», — говорил он. Актер рассказал, что увидел Елизавету еще до свадьбы с Яной на пробах исторической ленты «1612». Между ним уже тогда возникла какая-то искра, но настоящие чувства вспыхнули на съемках фильма «Не скажу», где играли они влюбленных.
Боярская уже тогда была известной, но это не помешало Матвееву добиться ее внимания. Елизавета рассказывала, что для нее это первая встреча с Максимом была, как «ожог красоты» и «провал в бездну», она влюбилась сразу. Однако сам актер признавался, что получил актрису не сразу.
«Встреча была не такой запоминающейся, как у нее. Она описывала мне те же впечатления, а я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы эти пробы пройти, а она была моей партнершей. Даже после этого мы долгое время не пересекались. Мне нужно пройти долгий путь, чтобы такое почувствовать», — передает слова Матвеева «СтарХит».
Брак был заключен в 2010 году, а спустя два года у супругов родился сын Андрей. Семейная пара совместно участвовала в съемках, благотворительных инициативах и выступала на театральной сцене. Однако их жизнь в разных городах стала поводом для многочисленных слухов, один из которых в 2016 году едва не привел к разрыву отношений.
Тогда в СМИ заявили, что у Максима на протяжении нескольких месяцев якобы был роман с неизвестной девушкой. Однако Елизавета опровергла эту информацию. В 2018 году у Матвеева и Боярской родился сын Григорий.
Чем сейчас занимается Максим Матвеев.
Максим Матвеев сегодня по-прежнему служит в театре, а также востребован на экране. В 2023 году анонсирован выход третьего сезона многосерийной драмы «Триггер», которая так полюбилась зрителям.