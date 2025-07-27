Развелся из-за Боярской и затмил ее в кино: Максиму Матвееву — 43

«Надо было сохранить эти обстоятельства. Все-таки это иностранец, который попадает в чужую страну. Ну и было бы глупо, если бы он говорил чисто по-русски, несмотря на то, что там для этого есть все основания. Прекрасный мой консультант прожил в России 25 лет, но не утратил своего прекрасного акцента. Мы с ним прочитали весь сценарий, я его записывал на диктофон», — рассказал Максим, пишет «Вокруг ТВ».