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Гладков: ВСУ атаковали 9 белгородских населенных пунктов с помощью БПЛА

Пострадали населённые пункты в четырех приграничных районах.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные 27 июля атаковали 9 населённых пунктов в четырёх приграничных районах Белгородской области с применением дронов. Об этом написао губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара БПЛА поврежден навес частного домовладения. В селе Новая Таволжанка вследствие прилетов боеприпасов в двух частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозяйственные постройки. Также перебита газовая труба. В населённом пункте Нежеголь от детонации беспилотника загорелась кабина грузового автомобиля», — проинформировал Гладков.

По его словам, в хуторе Бабка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Посёлок Уразово был атакован двумя БПЛА. В селе Двулучное от взрыва FPV-дрона выбиты окна в одном доме, а во втором повреждён забор.

«В селе Байцуры Борисовского района два FPV-дрона сдетонировали на территории частных домовладений… В Грайворонском округе в населённом пункте Смородино в результате атаки БПЛА у двух легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузова. В селе Новостроевка-Первая от детонации FPV-дрона в частном доме пробита кровля, выбиты окна и посечён осколками припаркованный автомобиль», — сообщил Гладков.

26 июля ВСУ трижды обстреливали город Шебекино в Белгородской области.

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