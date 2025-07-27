Ученый рассказал, что произойдет в случае падения на Землю крупного объекта из космоса

По словам ученого, наблюдаемый космический объект имеет ширину примерно в 20−24 километра.
В случае падения на Землю крупного объекта из космоса, за которым сейчас наблюдают ученые, может произойти катастрофа планетарного масштаба. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его оценке, последствия такого столкновения будут сопоставимы с воздействием миллионов ядерных взрывов, эквивалентных мощности 50-мегатонной бомбы.
«Была бы глобальная катастрофа похлеще той, которая случилась 55 миллионов лет назад, когда в Землю попал астероид, и это привело к массовому вымиранию. Это миллионы таких ядерных взрывов, как 50-мегатонная бомба, которая у нас испытывалась», — сообщил Эйсмонт в разговоре с News.ru.
По словам ученого, наблюдаемый космический объект имеет ширину примерно в 20−24 километра. Исследователь отметил, что согласно последним прогнозам, он не угрожает столкновением с Землей. Эйсмонт заверил, что у населения планеты нет оснований для беспокойства.
«Опасаться нам нечего, но наблюдать такой объект очень интересно, потому что это редкое явление. Пока этот объект в небе, он нам совершенно не грозит, потому что в Солнечной системе есть астероиды и побольше, и все нормально с ними», — сказал ученый.
Ранее, 7 июля 2025 года, ученые зафиксировали крупнейший в этом году выброс протуберанца на Солнце, однако специалисты заверили, что плазма не представляла угрозы для Земли. Аналогично и с наблюдаемым сейчас крупным космическим объектом: эксперты подчеркивают, что, несмотря на внушительные размеры, он не несет опасности для планеты.