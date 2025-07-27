Ученый рассказал, что произойдет в случае падения на Землю крупного объекта из космоса

«Опасаться нам нечего, но наблюдать такой объект очень интересно, потому что это редкое явление. Пока этот объект в небе, он нам совершенно не грозит, потому что в Солнечной системе есть астероиды и побольше, и все нормально с ними», — сказал ученый.