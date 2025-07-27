Российские военные лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки

Российские военные группировки войск «Южная» ликвидировали полевой склад боеприпасов украинских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Как уточнили в ведомстве, расчет беспилотника 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил замаскированный склад в ближнем тылу противника. Он предназначался для снабжения украинских подразделений, действующих в этом районе.
«Точными и профессиональными действиями расчета БПЛА цель была поражена, склад полностью уничтожен», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в течение суток ВС РФ атаковали украинские предприятия по производству БПЛА и пункты управления дронами дальнего действия.