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Российские военные лишили ВСУ боеприпасов на участке у Константиновки

Расчет БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил замаскированный склад ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные группировки войск «Южная» ликвидировали полевой склад боеприпасов украинских войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как уточнили в ведомстве, расчет беспилотника 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил замаскированный склад в ближнем тылу противника. Он предназначался для снабжения украинских подразделений, действующих в этом районе.

«Точными и профессиональными действиями расчета БПЛА цель была поражена, склад полностью уничтожен», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в течение суток ВС РФ атаковали украинские предприятия по производству БПЛА и пункты управления дронами дальнего действия.

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