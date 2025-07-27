Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не намерен снижать импортные пошлины для Европы

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 июля, заявил, что не собирается снижать импортные пошлины для товаров из Евросоюза (ЕС), которые поставляются в Соединенные Штаты. На данный момент размер тарифов составляет 15 процентов.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 июля, заявил, что не собирается снижать импортные пошлины для товаров из Евросоюза (ЕС), которые поставляются в Соединенные Штаты. На данный момент размер тарифов составляет 15 процентов.

Во время встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии журналисты спросили главу Белого дома, может ли он предложить ЕС «что-нибудь лучше 15 процентов».

— Под «лучше» вы имеете в виду «ниже»? Нет, — высказался Трамп.

Вашингтон намерен ввести с 1 августа новые торговые пошлины в размере 30 процентов на весь европейский экспорт, и ЕК в текущий момент пытается договориться об их отмене либо существенное снижении, передает ТАСС.

О том, что США введут импортные пошлины в отношении европейских товаров, стало известно 12 июля. При этом, если Евросоюз решит повысить тарифы на американскую продукцию, то США прибавят «это число» к введенным ими пошлинам.

13 июля президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Урсулой фон дер Ляйен выразил решительное неодобрение в связи с решением Вашингтона и заявил, что ЕС ускорит подготовку ответных мер на американские пошлины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше