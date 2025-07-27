Трамп заявил, что не намерен снижать импортные пошлины для Европы

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 июля, заявил, что не собирается снижать импортные пошлины для товаров из Евросоюза (ЕС), которые поставляются в Соединенные Штаты. На данный момент размер тарифов составляет 15 процентов.
Во время встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии журналисты спросили главу Белого дома, может ли он предложить ЕС «что-нибудь лучше 15 процентов».
— Под «лучше» вы имеете в виду «ниже»? Нет, — высказался Трамп.
Вашингтон намерен ввести с 1 августа новые торговые пошлины в размере 30 процентов на весь европейский экспорт, и ЕК в текущий момент пытается договориться об их отмене либо существенное снижении, передает ТАСС.
О том, что США введут импортные пошлины в отношении европейских товаров, стало известно 12 июля. При этом, если Евросоюз решит повысить тарифы на американскую продукцию, то США прибавят «это число» к введенным ими пошлинам.
13 июля президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Урсулой фон дер Ляйен выразил решительное неодобрение в связи с решением Вашингтона и заявил, что ЕС ускорит подготовку ответных мер на американские пошлины.