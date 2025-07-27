Трамп объявил о торговой сделке с Евросоюзом

12 июля из письма, которое глава Белого дома направил Урсуле фон дер Ляйен, стало известно, что США собираются ввести 30-процентные импортные пошлины на товары из стран ЕС. Кроме того, если объединение решит повысить тарифы на американскую продукцию, то США прибавят «это число» к введенным ими пошлинам.