Трамп объявил о торговой сделке с Евросоюзом

США заключили торговую сделку с Евросоюзом, согласно которой страны объединения откроют свои рынки для торговли с Соединенными Штатами c нулевой ставкой по пошлинам. Об этом в воскресенье, 27 июля, объявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он добавил, что ЕС приобретет у США энергоносители общей стоимостью 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что Евросоюз согласился закупать у Соединенных Штатов «огромное количество» американской военной техники.
Об этом он заявил во время встречи с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает РИА Новости.
Ранее в ходе той же встречи Трамп заявил, что Вашингтон не намерен снижать размер импортных пошлин на европейские товары.
12 июля из письма, которое глава Белого дома направил Урсуле фон дер Ляйен, стало известно, что США собираются ввести 30-процентные импортные пошлины на товары из стран ЕС. Кроме того, если объединение решит повысить тарифы на американскую продукцию, то США прибавят «это число» к введенным ими пошлинам.