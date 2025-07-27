Украинская саблистка Комащук отказалась от фото с Егорян на пьедестале ЧМ

Накануне Life.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не пробилась в 1/16 финала в индивидуальном турнире саблисток, который проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россиянка проиграла в напряжённом бою украинке Юлии Бакастовой, встреча закончилась со счётом 14:15. Зато сегодня российская саблистка Яна Егорян завоевала в состязаниях золотую медаль и стала трёхкратной чемпионкой мира по фехтованию.