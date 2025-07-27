Украинская саблистка Комащук отказалась от фото с Егорян на пьедестале ЧМ

В финальной встрече 31-летняя Егорян уверенно победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счётом 15:11 и взяла золото. Комащук и китайская саблистка Пань Цимяо разделили третье место и получили бронзовые медали. Когда завершилась церемония награждения, Егорян, Цеслар и Пань Цимяо остались на пьедестале для общей фотографии. Украинка демонстративно ушла, не реагируя на просьбы организаторов. Турнир в Грузии завершится только 30 июля.
Накануне Life.ru писал, что двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не пробилась в 1/16 финала в индивидуальном турнире саблисток, который проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россиянка проиграла в напряжённом бою украинке Юлии Бакастовой, встреча закончилась со счётом 14:15. Зато сегодня российская саблистка Яна Егорян завоевала в состязаниях золотую медаль и стала трёхкратной чемпионкой мира по фехтованию.