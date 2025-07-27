Можно ли использовать VPN и WhatsApp* в России: объяснение депутата Госдумы

Мессенджер не собираются блокировать с 1 августа, сообщил Боярский.
В Госдуме (ГД) отреагировали на сообщение о блокировке VPN и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России с 1 августа. Депутат ГД Сергей Боярский опроверг эту информацию.
«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал Боярский в разговоре с Газета.ru.
Информацию о возможных блокировках ранее опубликовала журналистка Анастасия Кашеварова в своем telegram-канале. Она отметила, что WhatsApp используется в качестве инструмента мошенников, вербовщиков и представителей ВСУ. По ее словам, украинские военные получили информацию о передвижениях журналистов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, именно с помощью этого мессенджера.
Ранее россиянам рассказали, что после принятия нового закона об экстремизме пользоваться WhatsApp можно для ведения бизнеса или в личных целях. За поиск в интернете экстремистского контента человека не оштрафуют. То же самое касается и VPN-сервисов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.