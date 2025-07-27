Можно ли использовать VPN и WhatsApp* в России: объяснение депутата Госдумы

Ранее россиянам рассказали, что после принятия нового закона об экстремизме пользоваться WhatsApp можно для ведения бизнеса или в личных целях. За поиск в интернете экстремистского контента человека не оштрафуют. То же самое касается и VPN-сервисов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко.