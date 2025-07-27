Самара и область: 28 июля переменная облачность, температура до +26 градусов, без осадков

Для прогулок и активного отдыха в понедельник лучше выбрать легкую одежду с длинными рукавами — это поможет защититься от ветра. Не забывайте пить достаточно воды, даже если жара не будет сильной. Тем, кто страдает от аллергий или проблем с дыханием, стоит учитывать изменчивость погоды и ветер с севера. Планируя работу на открытом воздухе, учитывайте умеренную скорость ветра — она может влиять на условия труда.