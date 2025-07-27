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Самара и область: 28 июля переменная облачность, температура до +26 градусов, без осадков

Начало рабочей недели в Самаре не принесет жары — горожан ждет комфортная, а порой даже прохладная погода.

Начало рабочей недели в Самаре не принесет жары — горожан ждет комфортная, а порой даже прохладная погода. Специалисты Приволжского УГМС предупреждают о переменной облачности и умеренных температурах, что позволит избежать изнуряющей жары.

С понедельника, 28 июля 2025 года, в Самаре сохранится переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +24…+26 градусов, а северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Такая погода подарит ощущение свежести и не позволит городу перегреться.

В области ситуация чуть прохладнее — здесь термометры покажут +21…+26 градусов. Таким образом, начало недели будет комфортным как для прогулок, так и для работы на свежем воздухе.

Во вторник жара вернется: температура воздуха поднимется до +29 градусов, однако ветер сохранит северное направление, что несколько смягчит жару.

Рекомендации:

Для прогулок и активного отдыха в понедельник лучше выбрать легкую одежду с длинными рукавами — это поможет защититься от ветра. Не забывайте пить достаточно воды, даже если жара не будет сильной. Тем, кто страдает от аллергий или проблем с дыханием, стоит учитывать изменчивость погоды и ветер с севера. Планируя работу на открытом воздухе, учитывайте умеренную скорость ветра — она может влиять на условия труда.

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