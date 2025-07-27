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Под Калининградом спасли собаку, упавшую в глубокий колодец

Падение с высоты никак не навредило овчарке.

Источник: Аргументы и факты

В Калининградской области сотрудники МЧС России спасли со дна колодца бернскую овчарку, животное провалилось туда во время прогулки с хозяйкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В Немане овчарка провалилась в колодец. Хозяйка, увидев пропажу питомца, обратилась в МЧС России. Огнеборцы обмотали тросами бернскую овчарку и вручную вытащили перепуганное животное из западни», — говорится в сообщении ведомства.

Падение с высоты никак не навредило овчарке, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в ДНР бойцы ВС РФ спасли пса, которого расстрелял живодер. Пса с огнестрельной раной и переломом лапы обнаружили местные жители.