Под Калининградом спасли собаку, упавшую в глубокий колодец

В Калининградской области сотрудники МЧС России спасли со дна колодца бернскую овчарку, животное провалилось туда во время прогулки с хозяйкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В Немане овчарка провалилась в колодец. Хозяйка, увидев пропажу питомца, обратилась в МЧС России. Огнеборцы обмотали тросами бернскую овчарку и вручную вытащили перепуганное животное из западни», — говорится в сообщении ведомства.
Падение с высоты никак не навредило овчарке, уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в ДНР бойцы ВС РФ спасли пса, которого расстрелял живодер. Пса с огнестрельной раной и переломом лапы обнаружили местные жители.