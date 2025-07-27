Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская фехтовальщица отказалась фотографироваться с Егорян на награждении ЧМ

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась фотографироваться вместе с россиянкой Яной Егорян, завоевавшей золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась фотографироваться вместе с россиянкой Яной Егорян, завоевавшей золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Инцидент произошел после церемонии награждения, на которой были вручены медали по итогам личного первенства саблисток.

Егорян одержала победу в финале над полькой Сюзанной Цеслар со счетом 15:11, став трёхкратной чемпионкой мира. Алина Комащук и китаянка Пань Цимяо разделили третье место, завоевав бронзовые медали.

После церемонии награждения и объявления победителей Комащук покинула подиум, отказавшись от совместной фотографии с Егорян и другими призёрами.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.