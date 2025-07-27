Украинская фехтовальщица отказалась фотографироваться с Егорян на награждении ЧМ

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась фотографироваться вместе с россиянкой Яной Егорян, завоевавшей золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.
Инцидент произошел после церемонии награждения, на которой были вручены медали по итогам личного первенства саблисток.
Егорян одержала победу в финале над полькой Сюзанной Цеслар со счетом 15:11, став трёхкратной чемпионкой мира. Алина Комащук и китаянка Пань Цимяо разделили третье место, завоевав бронзовые медали.
После церемонии награждения и объявления победителей Комащук покинула подиум, отказавшись от совместной фотографии с Егорян и другими призёрами.
Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.