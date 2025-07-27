В РФ отреагировали на провокации у гостиницы российских фехтовальщиков в Тбилиси

«Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра — это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», — заявил Мамедов. Его слова передает ТАСС.