Жизнь в актерской семье, уход с Первого канала и развод: Юлии Меньшовой — 56

Они познакомились в 1995 году на спектакле, в котором играл актер. В первый год после свадьбы супруги столкнулись с серьезными трудностями. Юлия полностью посвятила себя уходу за новорожденным Андреем, тогда как Игорь был постоянно занят работой в театре и на съемочных площадках. Из-за занятости обоих супруги порой не встречались дома неделями, что привело к заметному отдалению в их отношениях. По иронии судьбы Юлия рассталась со своим мужем, как и ее родители в молодости, на четыре года.