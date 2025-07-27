Жизнь в актерской семье, уход с Первого канала и развод: Юлии Меньшовой — 56

Юлия Меньшова отмечает день рождения 28 июля.
Юлия Меньшова — российская актриса и телеведущая. Она родилась в семье режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой и пошла по их пути, став актрисой. Она известна по ролям Веры Большовой в комедийной мелодраме «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» и Елены Сайко в телесериале «Между нами, девочками». Кроме того, Юлия вела популярные передачи и сейчас берет интервью у известных людей. 28 июля Юлии Меньшовой исполняется 56 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Юлии Меньшовой.
Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве. Ее отец — знаменитый режиссер Владимир Меньшов, лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Мать — известная актриса театра и кино Вера Алентова.
Отношения между родителями складывались непросто и они решили развестись, когда Юлия еще была ребенком. В результате они расстались на четыре года. Поскольку Вера Алентова в то время много времени уделяла работе в театре имени Александра Пушкина, дочери было удобнее проживать у бабушки. Позже Юлия признавалась, что развод родителей не был для нее трагедией.
«Я тогда была маленькой и никакой особой трагедии не почувствовала, так как у меня всего стало в два раза больше. Появился отдельный праздник под названием “папа”, когда можно было делать все, что хочется», — передает слова Меньшовой «СтарХит».
В итоге Владимир Меньшов и Вера Алентова все-таки помирились, когда Юлия собиралась в первый класс. В детстве Юлия проявляла интерес к русской литературе и мечтала о карьере писательницы. Ее школьные сочинения неоднократно отмечались педагогами, а дома она посвящала время написанию рассказов и зарисовок.
Юлия родилась в семье Владимира Меньшова и Веры АлентовойФото: Владимир Вяткин / РИА Новости.
После завершения школы Меньшова задумалась о поступлении в Литературный институт, однако ей не хватало необходимого количества публикаций в периодических изданиях. Кроме того, ее отец не поддерживал этот выбор, полагая, что в столь юном возрасте еще рано делиться своим жизненным опытом с читателями.
В итоге Юлия Меньшова решила поступить в театральный, а чтобы ее никто не ассоциировал с отцом, при сдаче документов назвалась Юлией Большовой. Она была зачислена на курс Александра Калягина в Школу-студию МХАТ, которую окончила с отличием.
Карьера Юлии Меньшовой.
Завершив обучение в МХАТе, Юлия Меньшова была принята в труппу театра имени А. П. Чехова, где участвовала в постановках «Яма», «Чеховские рассказы. Сказки Мельпомены» и «Плач в пригоршню». Одновременно с работой в театре она начала кинокарьеру, дебютировав в фильме «Действуй, Маня». Впоследствии актриса снялась в картинах «В той области небес…», «Разборчивый жених» и «Если бы знать». В 1994 году Юлия Меньшова решила попробовать себя на телевидении: по приглашению Виктора Мережко она приступила к работе на телеканале «ТВ-6 Москва» в программе «Мое кино». Однако родители по-разному отнеслись к ее переходу от актрисы к телеведущей.
«Папа был очень против — ему казалось, что я совершаю чудовищную ошибку, а мама была очень поддерживающей и говорила: “Пробуй, если тебе кажется, если тебя так ведет твое сердце, делай, как тебе кажется”, — рассказал Меньшова “Комсомольской правде”.
Сначала актриса стала администратором, а затем и ведущей. В следующем году стала продюсером и ведущей ток-шоу «Я сама», которое выходило в эфир до 2001 года.
В 2007 году она была назначена заместителем директора телеканала, а уже в 2008 году возглавила дирекцию по производству программ Московской независимой вещательной корпорации. С 2000 по 2002 год руководила проектом «Студия Юлии Меньшовой», специализировавшимся на создании ток-шоу, среди которых — «Я сама», «Рядом с тобой» и «Продолжение следует».
Юлия Меньшова выступала в роли ведущей ток-шоу «Научите меня жить», которое транслировалось на телеканале «ТВ-3» в 2011 году. С 2013 по 2017 годы она занимала пост ведущей программы «Наедине со всеми» на Первом канале. В последующие два года Меньшова вела там же передачу «Сегодня вечером». Помимо этого, она также была ведущей ток-шоу «Наши люди» и «Камера. Мотор. Страна», выходивших в эфире того же телеканала. В 1999 году Меньшова получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая ток-шоу.
В 2004 году Вера Меньшова вновь вернулась к активной актерской деятельности, сыграв главную роль в популярном телесериале «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». В 2006 году на экраны вышла комедийная лента «Большая любовь», где ее партнером по съемочной площадке стал Михаил Пореченков.
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Впоследствии фильмография актрисы пополнилась ролями в таких телесериалах, как «Преступление будет раскрыто» и «Седьмая жертва». В 2013 году Меньшова вновь исполнила главную роль — на этот раз в сериале «Между нами, девочками». Помимо работы в кино и на телевидении, артистка также выступает на сцене театра «Содружество актеров Таганки», где принимает участие в постановках «Валентинов день» и «Бестолочь». В 2019 году на Первом канале вышел документальный фильм Меньшовой «Я сама».
Сегодня у актрисы есть собственный YouTube-канал «Сама Меньшова», где она берет интервью у знаменитостей. Также после смерти отца Владимира Меньшова Юлия взяла на себя его курс во ВГИКе.
«Думаю, что на данный момент самым главным для меня является канал, которым я занимаюсь и который называется “Сама Меньшова”. Одним из самых важных проектов, которые были в моей жизни, является программа “Я сама”, которая выходила на канале ТВ-6. Она сформировала меня как телевизионную ведущую и как персонажа, которым интересовались и продолжали интересоваться», — рассказала Меньшова «Комсомольской правде».
Личная жизнь Юлии Меньшовой.
В Браке с Игорем Гординым Юлия родила двоих детейФото: Genrietta Peryan / Global Look Press.
Юлия Меньшова не торопилась с созданием семьи, несмотря на то что у нее было много поклонников. Ее первой серьезной любовной историей стали отношения с молодым человеком по имени Александр. Однако, когда пара начала обсуждать возможность брака, Юлия приняла решение завершить этот роман. Замуж за режиссера и актера Игоря Гордина она вышла в возрасте 28 лет. У пары родились двое детей — в 1997 сын Андрей, а в 2003-м дочь Таисия.
Они познакомились в 1995 году на спектакле, в котором играл актер. В первый год после свадьбы супруги столкнулись с серьезными трудностями. Юлия полностью посвятила себя уходу за новорожденным Андреем, тогда как Игорь был постоянно занят работой в театре и на съемочных площадках. Из-за занятости обоих супруги порой не встречались дома неделями, что привело к заметному отдалению в их отношениях. По иронии судьбы Юлия рассталась со своим мужем, как и ее родители в молодости, на четыре года.
«Мы прошли через разрыв — четыре года жили раздельно. Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», — передает слова Юлии «Вокруг ТВ».
В один из дней Таисия обратилась к отцу с просьбой остаться, что глубоко тронуло Юлию и стало причиной воссоединения семьи. В настоящее время в семье артистов царит атмосфера согласия. Со временем они научились принимать особенности друг друга и находить общий язык.
«Я пытаюсь соблюдать баланс. Когда дети были маленькими, у меня было правило: после того как я приехала с гастролей, обязательно должна была день или два провести дома. Дети ведь более зависимы от нас. А со взрослым человеком — с мужем — можно поговорить, он тоже занимается этой профессией, поймет», — рассказала Меньшова.
Скандальное интервью с Людмилой Максаковой.
Сейчас Юлия ведет личный YouTube-каналФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва».
Юлия Меньшова с ужасом вспоминала интервью с актрисой Людмилой Максаковой в программе «Наедине со всеми». Дочь Владимира Меньшова рассказывала, как гостья оскорбляла ее во время съемок.
Ведущая отметила, что в начале беседы обстановка была спокойной и ничего не предвещало разногласий: обе участницы — Юлия и Людмила Максакова — активно шутили и поддерживали непринужденную атмосферу. Однако в дальнейшем ситуация изменилась. Людмила Васильевна выразила желание обсуждать исключительно профессиональные темы, тогда как Юлию интересовали детали личной жизни гостьи.
«Этот человек всегда пытается кого-то сломать. В какой-то момент я растерялась, так как она начала агрессивно на меня нападать… Я перестала сопротивляться. Она заявила: “Здесь правила устанавливаю я”. Я ответила: “Вопросы задаю я, а правила — вы”, — вспоминала Меньшова, пишет Teleprogramma.
Меньшова сравнила Максакову с гостем, который совершенно отвратительно ведет себя во время застолья, но из приличия его нельзя выгнать из дома.
Скандальный уход Меньшовой с Первого канала.
Меньшова рассказала в интервью Надежде Стрелец об уходе с Первого канала и конфликте внутри шоу «Сегодня вечером». Программу она вела вместе с юмористом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). Актриса отметила, что редакции она не нравилась.
«Редакции я не нравилась и меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, разговаривает, а я все молчу и молчу», — отметила актриса в интервью на канале YouTube.
В связи с этим складывалось ощущение, что Галкин занимает доминирующее положение, а между ведущими существует напряженность. Однако Юлия Меньшова опровергла подобные предположения, подчеркнув, что у нее сложились отличные отношения с шоуменом. По словам телеведущей, ее перестал устраивать редакционный подход, ориентированный на достижение высоких рейтингов любой ценой. В итоге спустя полтора года Меньшова приняла решение покинуть проект.