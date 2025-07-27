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Путин получил в подарок макет фрегата «Адмирал Григорович»

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» подарил Путину макет корабля.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата «Адмирал Григорович» в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля.

Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге посетил фрегат «Адмирал Григорович», который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Президент за чашкой чая пообщался с боевым расчетом корабля.

Экипаж преподнес главе государства подарок — макет фрегата. Как рассказал один из членов команды, модель сделана вручную из дерева.

«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно», — сказал моряк, передавая президенту макет.

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