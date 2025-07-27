«Вброс выходного дня»: Глава IT-комитета ГД опроверг блокировку WhatsApp с 1 августа

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал он.
В Роскомнадзоре и Минцифры пока не комментировали ситуацию. В ведомствах неоднократно заявляли, что полная блокировка WhatsApp технически сложна и может вызвать недовольство граждан.
Напомним, журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о вероятной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов на территории России уже с 1 августа. Она утверждает, что переписки и звонки в мессенджере не защищены от прослушки, а противник якобы получал через него информацию о передвижениях российских журналистов и военных в зоне СВО. Кроме того, журналистка заявила, что сервис находится под полным контролем украинской стороны и используется для организации схем по хищению денег у населения.