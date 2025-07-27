«Вброс выходного дня»: Глава IT-комитета ГД опроверг блокировку WhatsApp с 1 августа

Напомним, журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о вероятной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов на территории России уже с 1 августа. Она утверждает, что переписки и звонки в мессенджере не защищены от прослушки, а противник якобы получал через него информацию о передвижениях российских журналистов и военных в зоне СВО. Кроме того, журналистка заявила, что сервис находится под полным контролем украинской стороны и используется для организации схем по хищению денег у населения.