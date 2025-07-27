«Вернулся домой — руку пока еще не мыл»: Моряк-подводник рассказал о рукопожатии с Путиным в День ВМФ в Петербурге

61-летний моряк-подводник Павел Морозов в тельняшке и бескозырке с флагом стал главным медийным лицом в День ВМФ в Санкт-Петербурге после того, как привлек внимание кортежа президента России Владимира Путина, проезжавшего мимо Дворцовой площади и сада Зимнего дворца. Об этом сообщило издание «КП-Петербург».
По словам моряка, он догонял своих сослуживцев и друзей, как вдруг увидел колонну из автомобилей первых лиц страны и помахал им. Возможно, именно это и стало решающим фактором того, что кортеж сделал внеплановую остановку, добавил мужчина.
«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне, чтобы пожать руку. У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днем ВМФ. Он очень простой и доброжелательный человек. Когда толпа буквально хлынула к нам и окружила, он не растерялся», — отметил моряк-подводник.
Морозов подчеркнул, что даже не собирался после этого делать фотографию с Путиным, так как для него «это не так важно».
«Для меня честь, что глава государства вышел ко мне, это очень неожиданно. Сейчас это событие повод для шуток. Хоть я и вернулся домой, но руку так и не мыл. Все друзья и родственники под впечатлением, без мата не описать!», — с восторгом сказал он.
Как писал сайт KP.RU, днем 27 июля в День ВМФ РФ глава государства находится с рабочим визитом в Петербурге. Кортеж президента остановился около Дворцовой площади и глава государства вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с гражданами страны. Жители и гости Северной столицы очень тепло встретили Владимира Путина. Мужчина в морской форме, как стало позднее известно, Павел Морозов, попросил президента, чтобы тот берег себя. А также продолжил борьбу с фашизмом. Наш народ выстоит все, подчеркнул он.