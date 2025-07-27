«Вернулся домой — руку пока еще не мыл»: Моряк-подводник рассказал о рукопожатии с Путиным в День ВМФ в Петербурге

«Для меня честь, что глава государства вышел ко мне, это очень неожиданно. Сейчас это событие повод для шуток. Хоть я и вернулся домой, но руку так и не мыл. Все друзья и родственники под впечатлением, без мата не описать!», — с восторгом сказал он.