Народные приметы на 28 июля 2025 года: что нельзя делать в день Кирика и Улиты

Какой сегодня день по народному календарю.
28 июля в народном календаре — день памяти Кирика и Улиты. Это не просто дата — это своеобразный рубеж, серединка лета. Люди говорили: «На Кирика лето ломается», имея в виду, что солнце сходит с пика и дни становятся заметно короче. В церковной традиции в этот день чтут память святого князя Владимира, крестителя Руси, а также матери и сына — мучеников Улиты и маленького Кирика.
Праздник был особенно почитаем женщинами. Святую Улиту называли заступницей матерей, семьи, детского здоровья. К ней обращались с молитвами о благополучии в доме. В народе день имел и другое имя — «Кирики-мокродырики» — за частые дожди и грозы, которые, по поверьям, приносили очищение. Погода в это время могла быть переменчивой, но люди воспринимали это как естественный ритм природы, а не как каприз.
Чем он примечателен?
День Кирика и Улиты считается особенным — не только из-за своей середины лета, но и по энергетике. Люди верили: всё, что начнёшь 28 июля, будет иметь долгие последствия. Потому и подходили к этому дню с осторожностью, вниманием, старались избегать резких решений.
Считалось, что в этот день особенно тонка грань между видимым и невидимым: легко поддаться мороку, попасть под влияние дурных мыслей или обмануться в людях. Отсюда и традиция воздерживаться от серьёзной работы, особенно на открытом воздухе.
Для женщин это был день отдыха, защиты, внутренней тишины. А для мужчин — повод проявить заботу, взять на себя хлопоты, дать дому успокоиться. Природные явления — солнце, дождь, ветер — воспринимались не как случайность, а как знаки. Люди внимательно следили за небом, птицами, росой и ветром — в этих мелочах видели предвестия грядущих перемен.
Что делали на Руси в этот день?
Этот день на Руси не считался рабочим. Принято было откладывать полевые и тяжелые домашние дела. Особенно это касалось женщин — в день святой Улиты они не стирали, не пряли, не шили. Считалось, что труд в этот день может привести к болезни или разладу в семье.
Вместо этого женщины занимались тихими делами: приводили в порядок дом, варили простую еду, молились. Часто собирались вместе, пели, делились новостями.
Мужчины в этот день следили за скотиной, готовили дрова, но без спешки и суеты. Детей учили наблюдать за природой — показывали, как по росе или повадкам птиц можно определить, какая будет погода.
Иногда проводили обряд очищения: умывались дождевой водой, проветривали избы, читали молитвы или заговоры на здоровье. День был не для дел, а для внутреннего равновесия.
Что рекомендуется делать в этот день?
28 июля — хорошее время для остановки и перезагрузки. Этот день подходит для:
спокойного отдыха в кругу семьи;размышлений, планов, молитв;уединения или умеренного общения с теми, кто вам близок;ухода за собой: умывание росой, баня, лёгкое питание;проветривания дома, символического очищения от обид, ссор, ненужных вещей;загадывания желаний, особенно связанных с домом, здоровьем, детьми.
Для женщин — это день покровительства: можно обращаться к святой Улите с молитвами о защите семьи и материнского здоровья. Для мужчин — шанс показать заботу, теплоту, участие в жизни дома.
Этот день не требует подвигов. Он о простом: быть внимательным к близким, не торопиться, дать телу и душе немного тишины.
Чего не стоит делать в этот день, 28 июля?
С древности считалось, что в день Кирика и Улиты нужно избегать суеты и чрезмерных усилий. Особенно остерегались:
тяжёлой физической работы, особенно в поле;домашнего труда у женщин: стирки, прядения, уборки;ссор, выяснения отношений, жалоб — любые негативные эмоции могут «прилипнуть» надолго;отказа в помощи — считалось, что обиженный человек может нечаянно навредить;поздних прогулок — на Руси верили, что в этот день в темноте можно встретить «нечисть» или попасть под влияние морока;дел больших и судьбоносных — свадьбы, переезды, сделки старались не назначать на 28 июля.
Также избегали смотреть на падающие звёзды — считалось, что это к потерям. В целом, поверье гласило: тише едешь — дальше будешь.
Приметы погоды на 28 июля.
На этот день существовало множество погодных примет, по которым судили не только о ближайших днях, но и об осени:
если утром сильная роса — к хорошей погоде днём;дождь с утра — к солнцу после обеда;если листья на липе начали желтеть — осень будет ранняя;если ласточки и стрижи высоко в небе — к сухому и ясному дню;гром гремит без дождя — значит, жара продлится;радуга после дождя — к перемене погоды, а если нет — к устойчивому теплу;южный ветер — к солнечному дню, восточный — к дождю и прохладе.
Народ был наблюдателен: связывал поведение природы с ритмом жизни. И учил — кто внимательно смотрит, тот лучше понимает и мир, и самого себя.
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