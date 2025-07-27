Народные приметы на 28 июля 2025 года: что нельзя делать в день Кирика и Улиты

Праздник был особенно почитаем женщинами. Святую Улиту называли заступницей матерей, семьи, детского здоровья. К ней обращались с молитвами о благополучии в доме. В народе день имел и другое имя — «Кирики-мокродырики» — за частые дожди и грозы, которые, по поверьям, приносили очищение. Погода в это время могла быть переменчивой, но люди воспринимали это как естественный ритм природы, а не как каприз.