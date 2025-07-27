Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в том числе, осмотрит госпиталь для ветеранов войн, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ.
«Двадцать восьмого июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и Госпиталь для ветеранов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Также в ходе рабочей поездки запланирована встреча Мишустин с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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