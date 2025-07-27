Сняла скальп и утопила на глазах зрителей: как и почему косатка Тиликум начала убивать

Работавшие в аквапарке SeaWorld тренеры рассказывали об ужасающих условиях содержания косаток. Животных большую часть времени держали в маленьких загонах, выпуская в большой бассейн только для тренировок и выступлений. На время пребывания в океанариуме Тиликум был помещен в бассейн, содержавший всего 0,0001 процента (одну миллионную часть) объема воды, который на свободе косатка проплывает за день. Кроме того, он часто подвергался нападениям со стороны двух взрослых самок, от которых не мог защититься в тесном бассейне.