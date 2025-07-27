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В ДР Конго боевики убили свыше 40 человек, часть из них в ходе церковной службы

Конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды ведут поиск боевиков.

В Демократической Республике Конго (ДРК) боевики экстремистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС) убили более 40 человек, 20 из которых внутри церкви, в поселке Команда в провинции Итури. Об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

По данным станции, вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля. Убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве. Боевики подожгли несколько общественных зданий и частных домов.

Уточнялось, что конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды, находящиеся в этой провинции по согласованию с властями ДРК, ведут поиск боевиков.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2024 года стало известно, что, как минимум, три человека, в том числе силовики, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике Конго. Представитель армии страны Сильвен Экенге уточнил, что попытка госпереворота была предотвращена Вооруженными силами ДРК. По его словам, в произошедшем замешаны иностранные граждане. Экенге добавил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.