В ДР Конго боевики убили свыше 40 человек, часть из них в ходе церковной службы

Как писал сайт KP.RU, в мае 2024 года стало известно, что, как минимум, три человека, в том числе силовики, погибли в ходе попытки государственного переворота в Демократической республике Конго. Представитель армии страны Сильвен Экенге уточнил, что попытка госпереворота была предотвращена Вооруженными силами ДРК. По его словам, в произошедшем замешаны иностранные граждане. Экенге добавил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.