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Журналистка Кашеварова предупредила россиян о блокировке WhatsApp

Мессенджер WhatsApp* и VPN-сервисы могут быть заблокированы в России с 1 августа.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер WhatsApp* и VPN-сервисы могут быть заблокированы в России с 1 августа. Об этом сообщила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

По ее словам, через WhatsApp распространяются мошеннические схемы, осуществляется вербовка, а также передается информация, связанная с зоной специальной военной операции.

«Это мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Через него утекала информация о маршрутах журналистов и военных. Все читается и прослушивается. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения», — написала она.

Кашеварова также утверждает, что платформа полностью работает в интересах противника.

Ранее в Госдуме допустили блокировку WhatsApp и Telegram в России.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.