Журналистка Кашеварова предупредила россиян о блокировке WhatsApp

Мессенджер WhatsApp* и VPN-сервисы могут быть заблокированы в России с 1 августа. Об этом сообщила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
По ее словам, через WhatsApp распространяются мошеннические схемы, осуществляется вербовка, а также передается информация, связанная с зоной специальной военной операции.
«Это мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Через него утекала информация о маршрутах журналистов и военных. Все читается и прослушивается. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения», — написала она.
Кашеварова также утверждает, что платформа полностью работает в интересах противника.
Ранее в Госдуме допустили блокировку WhatsApp и Telegram в России.
* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.