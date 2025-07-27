В ДНР увеличат число лабораторий БПЛА на передовой

«Открываем лаборатории, у нас уже две действующих лаборатории на линии боевого соприкосновения, и в планах еще развивать это направление… Вторую лабораторию мы открыли два месяца назад, если я не ошибаюсь… У нас работают инженеры, которые непосредственно разбираются с технологиями противника и ввиду того, что они изучают их сильные стороны, так же как и слабые, мы создаем свой продукт», — рассказала Либерман.