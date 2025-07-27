В ДНР увеличат число лабораторий БПЛА на передовой

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Число лабораторий БПЛА на передовой будет увеличено, рассказала РИА Новости руководитель Союза ветеранов СВО ДНР Изабелла Либерман.
«Открываем лаборатории, у нас уже две действующих лаборатории на линии боевого соприкосновения, и в планах еще развивать это направление… Вторую лабораторию мы открыли два месяца назад, если я не ошибаюсь… У нас работают инженеры, которые непосредственно разбираются с технологиями противника и ввиду того, что они изучают их сильные стороны, так же как и слабые, мы создаем свой продукт», — рассказала Либерман.
Она уточнила, что подобные лаборатории уже направлены для подавления и уничтожения вражеских дронов, при этом там получают и разбирают трофейные тяжелые дроны ВСУ, например, «Баба-Яга» и Vampire, для дальнейшего их применения на фронте.
«У нас в Москву ездили ребята, обучались полетам на дроне “Князь-Вандал-Новгородский”. Это прекраснейшая разработка. И оптоволокном мы сильно занимаемся. Потому что это эффективнейшее средство, его не видят РЭБ (система радиоэлектронной борьбы — ред.), его невозможно подавить», — сказала Либерман.
По ее словам, благодаря лаборатории БПЛА на базе полученных деталей ежемесячно выпускается около 500 дронов для выполнения боевых задач.