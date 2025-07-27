В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка

«К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз… Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград», — рассказал Чебыкин.